    汐止社區深夜火警火光駭人 幸無人受困、受傷

    2025/12/18 09:47 記者林嘉東／新北報導
    新北市汐止區福德一路凱旋大地社區4樓住戶，昨天深夜發生火警，消防隊員趕抵發現是起火點位於陽台，迅速滅火，燃燒面積約6平方公尺，幸無人受困、受傷。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區福德一路凱旋大地社區4樓住戶，昨天深夜發生火警，消防隊員趕抵發現起火點位於陽台，不斷有火光竄出，迅速滅火，燃燒面積約6平方公尺，無人受困、受傷；不過有網友拍下起火時，民宅竄出熊熊火光的影片，擔心有人受困，還好無人受傷。

    新北市消防局昨天深夜11時獲報，汐止區福德一路凱旋大地社區其中一棟4樓民宅發生火警，消防隊員趕抵迅速控制火勢，未傳人員受困、受傷。起火時，有網友拍到民宅起火時，燃起熊熊火光影片，並上傳臉書社群平台，留言「希望無人傷亡｣。

    新北消防隊員勘驗火場發現，起火點位於民宅後方陽台，疑似陽台堆放的雜物，引起火災，燃燒面積約6平方公尺，起火原因還要進一步調查釐清。

    新北市汐止區福德一路凱旋大地社區4樓住戶，昨天深夜發生火警，消防隊員趕抵發現起火點位於陽台，不斷有火光竄出，迅速滅火，無人受傷。（記者林嘉東翻攝）

