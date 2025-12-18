為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    高雄首創AI過濾救護車避讓違規 降低民眾申訴負擔怨氣

    2025/12/18 09:43 記者黃良傑／高雄報導
    高雄首創AI過濾救護車避讓違規，降低民眾申訴負擔怨氣。（高市警方提供）

    高雄首創AI過濾救護車避讓違規，降低民眾申訴負擔怨氣。（高市警方提供）

    民眾經常會遇到救護車路上奔馳，有時還因禮讓救護車而不得不越線或違規，慘遭科技執法告發，高市警局為免民眾踩雷被誤罰，首創導入AI影像辨識過濾機制，可主動辨識因避讓救護車所衍生的違規，將主動過濾不予舉發。

    交通大隊選定高雄榮民總醫院及高雄國軍總醫院周邊道路設置硬體，包括左營區大中一路與鼎中路口，以及苓雅區中正一路與輔仁路口2處科技執法設備，作為示範路口，透過AI系統即時分析影像特徵與交通動態，主動辨識因避讓救護車所衍生的違規。

    AI即時分析影片系統篩選後，立即至主機後端，經員警再次審核確認後，便可排除、不予舉發，也希望藉此讓民眾更無後顧之憂地禮讓救護車。

    高市警局統計113年及114年至今，民眾因配合避讓救護車而遭科技執法告發後提出申訴案件分別為23件及13件，雖然經查證後均已撤銷罰單，但善意避讓救護車，卻仍需費時申訴處理，造成民眾時間與心力上的負擔，決定從源頭降低不必要的舉發與申訴。

    交通大隊表示，為減少爭議並提升執法精準度，首創導入AI影像辨識過濾機制，透過AI系統即時分析影像特徵與交通動態，主動辨識因避讓救護車所衍生的違規，篩選後傳至主機後端，經員警再次審核確認後，主動不予舉發，從源頭降低不必要的舉發與申訴，減少民怨與社會成本。

    警方呼籲聽聞救護車警示聲響時，應即時配合避讓，共同維護救命通道順暢與市民生命安全，未來將針對醫院周邊科技執法設備擴大建置，再逐步推廣至全市其他重要路段，打造更安全、順暢且人性化的交通環境。

    高雄首創AI過濾救護車避讓違規，降低民眾申訴負擔怨氣。（高市警方提供）

    高雄首創AI過濾救護車避讓違規，降低民眾申訴負擔怨氣。（高市警方提供）

