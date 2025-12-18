為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    2度因人頭戶判刑！ 男子為500元又助詐團申請帳戶

    2025/12/18 09:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    已2度因人頭戶遭判刑，男子為500元報酬又助詐騙集團辦帳戶被逮判刑。示意圖。（資料照）

    苗栗縣劉姓男子於2016年、2021年曾2度因提供金融帳戶給詐騙集團被逮後遭判處有期徒刑，但劉男未記取教訓，出獄後不到5年又將其自然人憑證、國民身分證照片、提供給詐騙集團申請帳戶，劉男則收取500元報酬。該詐騙集團以假投資手法使詐，被害人向警方報案後警方逮捕劉男，苗栗地院法官近期審理後，依違反洗錢防制法判處劉男有期徒刑7個月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

    劉男之前分別於2016年交付其金融帳戶被判處有期徒刑3月、2021年被判處執行有期徒刑6個月併科罰金2萬元；但劉男出獄後仍再度提供供自然人憑證、國民身分證照片、健保卡照片等資料交給詐騙集團成員，協助該詐騙集團成功開立銀行帳戶，之後李姓女子、黃姓男子遭該詐團假投資股票手法行騙。

    被害者受騙後向警方報案，警方也線逮捕劉男，但劉男於偵查中否認犯行，直到法院審理時才坦承犯行；法官認為劉男已經是第3度因人頭帳戶相關案件遭追訴，故加重其刑。

