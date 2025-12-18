男KTV搶走友人錢包、續攤起爭執又扁人 警逮人強盜罪送辦

男子KTV搶走友人錢包、續攤起爭執又扁人，跨鄉鎮逃逸被警攔下送辦。（民眾提供）

22歲鍾姓男子與友人22歲趙姓男子與其他4人16日凌晨0點多至苗栗縣頭份市一處KTV歡唱時，鍾男在包廂中與趙男發生爭執搶走趙男錢包與機車鑰匙，之後一行人離開KTV，鍾男欲直接騎走趙男機車，趙男無奈只好坐上機車後座，但2人在路上對於是否續攤發生爭執，趙男稱被鍾男於頭份市中正、信義路口推下機車後不滿報警，之後頭份警方出動，發現鍾男往老家後龍鎮逃逸，最後在後龍鎮攔下鍾男依送辦強盜、公共危險、傷害罪送辦。

頭份警方今天表示，案發當時，鍾、趙2人原本偕同友人至頭份市一處KTV歡唱，但於包廂中發生爭執，鍾男直接搶走趙男錢包與機車鑰匙；鍾、趙等人K歌後離開KTV時，趙男見到鍾男黃湯下肚仍執意騎乘趙男機車離開，趙男只好與鍾男一同離開，但2人於路上不停發生口角，之後於頭份市中正、信義路口趙男突然落地，趙男稱當時被鍾男推下機車，鍾男則說趙男自己重心不穩摔下車。

之後鍾男停下機車後出手痛毆趙男便單獨騎著趙男機車逃逸，趙男則趕快報警，之後警方於16日凌晨4點多獲報，調閱監視器影像後發現鍾男朝老家後龍鎮方向逃逸，警車趕緊追上，先在後龍鎮中華、正賢遇到鍾男，鍾男則拒捕，但不久後仍在附近被警方攔截，鍾男接受酒測後酒測值達0.59MG/L。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子KTV搶走友人錢包，跨鄉鎮逃逸被警攔下送辦。圖為鍾男被逮畫面。（民眾提供）

