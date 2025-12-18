為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「互力精密化學」贈竹縣消防局120萬無人機、下降器等救災利器

    2025/12/18 09:12 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣長楊文科（中）、縣府消防局長陳中振（左），回贈消防寶寶公仔，向互力精密化學總經理張睿祥（右）致謝。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府消防局近日獲贈價值約新台幣120萬的3架無人機、21顆EVO無人機電池、30顆下降器以及2輛越野型消防勤務機車，這些救災利器都是來自境內錸德集團旗下、互力精密化學（股）份有限公司的善舉，3架無人機平均分配在3個大隊，2輛越野型消防勤務車則配置在山區的尖石和五峰鄉花園2個分隊，專供消防員山區執勤救災使用。

    這場捐贈典禮由縣長楊文科主持後，跟消防局長陳中振一起受贈，並回贈消防寶寶公仔給互力精密化學，由該公司總經理張睿祥代表收下。

    陳中振說，互力精密化學從1988年在新竹產業園區設廠至今，深耕台灣矽類特用化學品領域37年，從事矽化學產品的研發與製造，是全台唯一專業從事此領域的企業。

    錸德集團長期響應承擔企業的社會責任，旗下的錸德文教基金會穩定支持偏鄉教育、關懷弱勢長者與孩童，董事長楊慰芬把企業盈餘投入多項公益計畫，而這次捐贈給新竹縣的無人機及其電池、下降器、以及勤務機車，也是該集團的公益行動之一。

    「互力精密化學」捐贈竹縣價值120萬的無人機、下降器等救災利器。 （記者黃美珠攝）

    「互力精密化學」捐贈給新竹縣府消防局的下降器。（竹縣府消防局提供）

    「互力精密化學」捐贈給新竹縣府消防局的2輛越野型機車將配置在山區的分隊值勤使用。（竹縣府消防局提供）

    「互力精密化學」捐贈給新竹縣府消防局的3架無人機。（竹縣府消防局提供）

    「互力精密化學」捐贈給新竹縣府消防局的無人機用電池。（竹縣府消防局提供）

