為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中2線3警官彰化海邊釣魚溺水 今晨尋獲遺體

    2025/12/18 08:15 記者湯世名／彰化報導
    消防人員今晨發現警務員遺體運送上岸。（圖由消防局提供）

    消防人員今晨發現警務員遺體運送上岸。（圖由消防局提供）

    台中市警察局1名2線3星的警務員昨天（17日）與友人到彰化縣伸港鄉海邊釣魚，不料驚傳溺水，消防局據報派出大批人員趕往搜救，直到今天（18日）清晨發現其倒臥海邊，但已無氣息，原本希望傳來好消息的家屬悲痛萬分；據了解這名警務員與友人多次前往彰化海邊釣魚，昨天友人突然發現其不見蹤影立即向警方與消防局報案，不料漏夜搜救仍傳來不幸的消息。

    這起溺水事件發生在昨天下午4點半，彰化縣消防局據報派出各式消防車3輛、救護車1輛、救生艇2艘、無人機1台，消防人員7人前往搶救，海巡署10人、彰化縣救難協會9人也支援搜救，但昨晚搜救行動因天色已暗，各方搜救行動晚間7時許告一段落。空拍機空偵任務因現場場風速過高，飛行受阻，無法順利進行空偵行動。海巡署直升機搜救任務亦於晚間7時許結束。

    今天清晨6時30分海巡人員接獲蚵農通報，指在出海作業時，於伸港什股海域距離岸邊約1.4公里處發現1名男子倒臥，家屬隨即隨蚵農船隻前往指認，確認男子為該名警務員，已明顯死亡。消防及海巡人員利用長背板，徒步涉水將遺體搬運回岸邊，家屬悲痛萬分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播