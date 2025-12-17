馬公203縣道安宅段車禍 機車自小客碰撞女騎士不治

馬公203縣道安宅路段發生車禍，女性機車騎士倒臥路邊，已無生命跡象，送醫宣告不治。（馬公警分局提供）

白沙連接馬公交通要道縣道203線，今（17）日晚間發生一起自小客車與機車車禍意外，雙方駕駛都是女性，但騎機車謝姓女子救援時已無生命跡象，緊急送往三總澎湖分院搶救仍不治，警方車禍調查小組進行調查，釐清責任歸屬。

馬公警分局調查指出，今日晚間6時02分在馬公市安逸湖旁（縣道203線5.2K處岔路口），由鄭姓女子（95年次、白沙鄉）駕駛自小客車沿縣道203線市區往白沙方向行駛，行至肇事地點，與岔路口欲左轉往安宅社區謝姓女子（56年次、馬公市）騎乘普重機車發生碰撞，雙方車頭全毀。

澎湖縣政府消防局接獲民眾報案，安宅段發生自小客車與機車車禍，請求派遣人車前往救援，消防局立即派遣1車2人前往現場救護，勤務人員到達現場回報為機車與自小客車車禍，機車騎士1人橫倒路中，意識不清、呈現OHCA狀態、多處擦傷，救護人員給予CPR、AED（不建議電擊）等處置後，送往三總澎湖分院急救。

機車謝姓女騎士雖緊急送往三總澎湖分院搶救，但在晚間7時31分宣告急救無效，汽車鄭姓女駕駛檢測無飲酒，同時領有合法駕照。詳細肇事原因由警方調查中，釐清相關責任歸屬。

馬公安宅路段發生死亡車禍，機車與自小客相撞，女性騎士送醫回天乏術。（馬公警分局提供）

