為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    馬公203縣道安宅段車禍 機車自小客碰撞女騎士不治

    2025/12/17 21:22 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公203縣道安宅路段發生車禍，女性機車騎士倒臥路邊，已無生命跡象，送醫宣告不治。（馬公警分局提供）

    馬公203縣道安宅路段發生車禍，女性機車騎士倒臥路邊，已無生命跡象，送醫宣告不治。（馬公警分局提供）

    白沙連接馬公交通要道縣道203線，今（17）日晚間發生一起自小客車與機車車禍意外，雙方駕駛都是女性，但騎機車謝姓女子救援時已無生命跡象，緊急送往三總澎湖分院搶救仍不治，警方車禍調查小組進行調查，釐清責任歸屬。

    馬公警分局調查指出，今日晚間6時02分在馬公市安逸湖旁（縣道203線5.2K處岔路口），由鄭姓女子（95年次、白沙鄉）駕駛自小客車沿縣道203線市區往白沙方向行駛，行至肇事地點，與岔路口欲左轉往安宅社區謝姓女子（56年次、馬公市）騎乘普重機車發生碰撞，雙方車頭全毀。

    澎湖縣政府消防局接獲民眾報案，安宅段發生自小客車與機車車禍，請求派遣人車前往救援，消防局立即派遣1車2人前往現場救護，勤務人員到達現場回報為機車與自小客車車禍，機車騎士1人橫倒路中，意識不清、呈現OHCA狀態、多處擦傷，救護人員給予CPR、AED（不建議電擊）等處置後，送往三總澎湖分院急救。

    機車謝姓女騎士雖緊急送往三總澎湖分院搶救，但在晚間7時31分宣告急救無效，汽車鄭姓女駕駛檢測無飲酒，同時領有合法駕照。詳細肇事原因由警方調查中，釐清相關責任歸屬。

    馬公安宅路段發生死亡車禍，機車與自小客相撞，女性騎士送醫回天乏術。（馬公警分局提供）

    馬公安宅路段發生死亡車禍，機車與自小客相撞，女性騎士送醫回天乏術。（馬公警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播