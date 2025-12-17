南市消防分隊長洪育仁變詐團「榮譽導師」 涉違法吸金收押禁見

檢方指控洪育仁主持詐騙集團，涉非法收受存款與銷售境外基金，法院認嫌疑重大且有勾串滅證之虞，裁定羈押禁見。（民眾提供）

台南市消防局前分隊長洪育仁，涉嫌擔任詐欺集團吸金「榮譽導師」，15日被台南地檢署搜索，依組織犯罪防制條例、銀行法及多層次傳銷管理法等罪嫌聲押禁見，台南地院認定犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯與湮滅證據的可能，裁定收押並禁止接見通信。

台南地院指出，洪育仁接受訊問時雖否認犯行，但依檢方羈押聲請書所附相關事證，認定他涉犯組織犯罪防制條例主持犯罪組織罪、刑法三人以上共同詐欺取財罪，以及銀行法非法經營收受存款業務、證券投資信託及顧問法非法銷售境外基金、多層次傳銷管理法非法多層次傳銷等多項罪名，整體犯罪嫌疑重大。

請繼續往下閱讀...

洪育仁與同案被告同財共居，是同一家庭成員，卷內資料已可見先前勾串跡象，且本案仍有詐欺組織成員與被害人尚未到案，後續有待調查。如果讓他交保在外，相當可能聯絡共犯或證人，進一步勾串說詞，甚至湮滅、偽造或變造相關證據，已有具體事實足以認定存在勾串與滅證風險。

台南地院認為，以命具保、責付或限制住居等侵害自由較小的手段，很難確保偵查與審判程序順利進行。綜合考量本案對社會治安的危害、國家刑事司法權的有效行使，以及被告人身自由與防禦權如何取得平衡，認定若不予羈押，追訴與審理將難以推動，因此對洪育仁裁定羈押，並禁止接見與通信。

法院最後告知當事人，如不服本件羈押裁定，仍可依法提起抗告。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法