為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南市消防分隊長洪育仁變詐團「榮譽導師」 涉違法吸金收押禁見

    2025/12/17 18:13 記者王捷／台南報導
    檢方指控洪育仁主持詐騙集團，涉非法收受存款與銷售境外基金，法院認嫌疑重大且有勾串滅證之虞，裁定羈押禁見。（民眾提供）

    檢方指控洪育仁主持詐騙集團，涉非法收受存款與銷售境外基金，法院認嫌疑重大且有勾串滅證之虞，裁定羈押禁見。（民眾提供）

    台南市消防局前分隊長洪育仁，涉嫌擔任詐欺集團吸金「榮譽導師」，15日被台南地檢署搜索，依組織犯罪防制條例、銀行法及多層次傳銷管理法等罪嫌聲押禁見，台南地院認定犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯與湮滅證據的可能，裁定收押並禁止接見通信。

    台南地院指出，洪育仁接受訊問時雖否認犯行，但依檢方羈押聲請書所附相關事證，認定他涉犯組織犯罪防制條例主持犯罪組織罪、刑法三人以上共同詐欺取財罪，以及銀行法非法經營收受存款業務、證券投資信託及顧問法非法銷售境外基金、多層次傳銷管理法非法多層次傳銷等多項罪名，整體犯罪嫌疑重大。

    洪育仁與同案被告同財共居，是同一家庭成員，卷內資料已可見先前勾串跡象，且本案仍有詐欺組織成員與被害人尚未到案，後續有待調查。如果讓他交保在外，相當可能聯絡共犯或證人，進一步勾串說詞，甚至湮滅、偽造或變造相關證據，已有具體事實足以認定存在勾串與滅證風險。

    台南地院認為，以命具保、責付或限制住居等侵害自由較小的手段，很難確保偵查與審判程序順利進行。綜合考量本案對社會治安的危害、國家刑事司法權的有效行使，以及被告人身自由與防禦權如何取得平衡，認定若不予羈押，追訴與審理將難以推動，因此對洪育仁裁定羈押，並禁止接見與通信。

    法院最後告知當事人，如不服本件羈押裁定，仍可依法提起抗告。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播