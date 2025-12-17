「76行者」陳修將虐死女友棄保潛逃 持槍再判6年6月拚自首減刑

陳修將打死女友被判刑10年10月定讞，棄保逃亡後今年5月落網。（資料照）

「76行者」遺體修復團隊前召集人陳修將，4年前虐死女友判刑定讞，卻在入監前棄保潛逃，今年5月警方街頭圍捕到案時，又查獲持有改造手槍及大量子彈遭判刑，台中高分院今開庭，陳主張落網時，曾於警方上銬前主動告知「身上有槍」，符合自首要件，請求依法減刑，「何時說出口」成為庭訊攻防焦點。

台中高分院今天召開準備程序庭，陳修將親自陳述，表示警方查緝當下，他尚未遭上銬前即向警方表明持槍事實，並非事後被動查獲，辯護律師也請求勘驗查緝過程的警用密錄器影像，釐清是否符合《刑法》自首減刑的適用條件。

法官當庭播放第一段畫面，內容顯示陳遭警方壓制在地、手腳均已上銬，過程中未聽見其主動提及身上有槍，對此勘驗第二段影像，畫面一開始即出現一名男子聲音說出「身上插一支」，陳當庭表示該名說話者正是自己，但檢方認為影像內容仍有釐清空間，尤其關鍵在於該句話是否確實出現在警方尚未掌控局勢之前，已聲請傳喚當時參與圍捕辦案員警出庭作證，以還原完整查緝過程。

回顧案情，陳修將於2021年10月間，因懷疑22歲胡姓女友與他人有親密關係對其施暴致死，法院依傷害致死罪判處10年10月徒刑定讞，陳在入監前棄保潛逃遭通緝，今年5月，警方在彰化員林圍捕陳到案並在其腰際起出一把已上膛改造手槍、彈匣2個及子彈50發，彰化地院就非法持有槍彈部分，今年10月判刑6年6月，併科罰金10萬元，該案目前由台中高分院審理中。

