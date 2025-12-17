桃警AI抓偽變造車牌案增7成 「真號假牌」也無所遁形

桃園警方憑AI系統查獲「真號假牌」的案件。（警方提供）

桃園市政府警察局統計今年1到11月舉發「使用偽（變）造車牌」，共8744件，較去年同期的5167件大幅增加3577件，增幅將近7成；為此警方加裝AI識別系統，發現異常主動示警，日前員警在八德區中華路執行勤務時，查獲一件黃男駕駛人懸掛偽造「試車牌」的案件，由於「試車牌」並不多見，被AI識別系統，黃姓駕駛只能當場認栽。

另外，警察局交通警察大隊員警巡邏時，在桃園區永安路時車上的 AI巡防系統主動示警，偵測到一輛自小客車的車牌樣式異常，員警隨即攔停該車，由於朱姓駕駛無法出示駕照，且車主姓林並非朱姓駕駛，員警檢查發現車牌雖與登記號碼相符，但樣式材質與官方製式不同，顯然是自行製作的「真號假牌」，警方當場依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款「使用偽造、變造或曚領之牌照」舉發，並依法移置車輛。

此外，員警在八德區中華路執行勤務時，AI系統亦查獲一件黃男駕駛人懸掛偽造「試車牌」的案件，由於「試車牌」大都用在新車試車，因此稅費很高，大部分都是車商才會領「試車牌」，警方取締難度也提高，如有只要車牌來源不合法，AI科技執法一樣能夠精準識別，同樣難逃警方的法眼。

交通警察大隊大隊長李維振指出，使用偽（變）造車牌，車主罰7萬2000元；若駕駛人並非車主，另罰3萬6000元；若屬偽造他車號牌、造成傷亡或10年內再犯者，得沒入車輛。

李維振說，交通法規對於車輛牌照的規定相當嚴謹，只要車牌來源不合法即構成偽造，車主更應善盡管理責任，切勿將車輛交付給無照駕駛人，以免面臨偽造車牌與無照駕駛的雙重連坐處罰。

警方憑AI系統查獲偽造「試車牌」案件。（警方提供）

