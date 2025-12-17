為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女清潔員遭撞死！舅舅臉書留言淚崩曝：動用5位大體師修復

    2025/12/17 17:02 即時新聞／綜合報導
    鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒後駕車撞死陳姓女清潔員，案後否認肇事，南院認罪嫌重大且有逃亡疑慮，裁定羈押。（民眾提供）

    鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒後駕車撞死陳姓女清潔員，案後否認肇事，南院認罪嫌重大且有逃亡疑慮，裁定羈押。（民眾提供）

    23歲陳姓女清潔員，昨日工作時遭台南鹽酥鴨名店「扒趴鴨」老闆鄭傳吉酒後駕車衝撞，傷重不治。一名自稱是陳女舅舅的男子在民進黨籍議員林依婷臉書文下方留言，表示姪女的遺體動用五位大體修復師修補，當下看到遺體時讓他當場崩潰，無法止住眼淚，他也痛罵「酒駕這東西真是一個王八蛋。」

    鄭傳吉昨天酒後駕車衝撞垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員傷重不治，經檢測發現他酒測值高達0.95，檢方聲請羈押獲准。民進黨議員林依婷在臉書發文說明，安平區垃圾清運是委外經營，因此罹難的女清潔隊員並非環保局員工，她昨日已和清潔公司聯絡，對方承諾法務會協助罹難者家屬向酒駕駕駛求償。她也在留言區表示，如果家屬有看到這篇，「我們可以約個時間見面，我把環保局找來討論。」

    隨後，一名自稱是陳女舅舅的男子在臉書文下方留言表示：「你知道嗎！那位女孩是我的姪女！她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋。」此外，舅舅也在個人臉書頁面發文表示：「我希望明早醒來可以看到酒駕的懲罰。」

    舅舅並標記林依婷「想幫助我們，請跟我們聯繫，我姊就是這23歲女孩的母親，我是他舅舅」。對此，林依婷回覆「我已私訊手機號碼給您，麻煩您有空跟我聯絡」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    女清潔員舅舅在臉書心痛發聲。（取自臉書）

    女清潔員舅舅在臉書心痛發聲。（取自臉書）

