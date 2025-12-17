沒碰撞卻嚇到犁田！台中路口驚魂真相曝光 違停車肇責最大

警方查出違停轎車遮擋視線也有肇責。（民眾提供）

台中市北屯區近日發生一起離奇交通事故，2名機車女騎士在路口緊急煞車，雖未實際碰撞，卻因視線受阻釀成自摔受傷，而真正肇事關鍵，竟是一輛違規停在紅線上的轎車遮擋視線所致，警方經抽絲剝繭還原事故真相，除讓原互相指責的2名騎士釋疑，也對警方工作態度深表肯定。

台中市42歲朱姓女子上週六騎機車，沿景賢路往太和六街方向行駛，行經路口時，突然發現右前方有35歲鄧姓女子騎機車準備自人行道駛入車道，雙方同時煞車，雖未發生實際碰撞，但朱女因受到驚嚇、反應不及而自摔倒地，隨後由救護人員送醫治療，所幸僅受輕傷，並無生命危險，2名騎士酒測值皆為零。

事故初期雙方各執一詞，皆認為對方行為有問題，責任一度陷入僵局，第五分局交通分隊員警深入調查後發現，案發當下路口旁有轎車違規停紅線上，遮擋雙方視線，成為導致緊急煞車、自摔意外重要因素，警方進一步調閱周邊監視器，並透過熱心民眾提供的行車紀錄器影像，通知劉姓女駕駛到案。

劉女坦承短暫下車購物，雖有開啟警示燈，但未察覺事故便先行離去，警方表示，其行為已涉及違規停車，依法可處600至1200元罰鍰，但確實相關肇事責任仍待進一步釐清。

第五分局長劉其賢提醒民眾，切勿任意違規停車，以免影響他人行車視線並造成交通危害，若遇交通事故請撥打110報案，切勿擅自離去，以保障自身權益。

2名女騎士險碰撞其中1人嚇得自摔。（民眾提供）

