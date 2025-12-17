女理專冒名吸金3000萬起訴 運彩理事長：捍衛公會與個人清白

運彩公會理事長何昱奇遭人冒名、以開彩券行為由吸金3000萬，經提告後，對方被起訴。（資料照，記者蔡淑媛攝）

中華民國運彩公會理事長何昱奇1年多前被人冒名以開彩券行為由招攬投資吸金，約30人受騙，金額超過3000萬元，他為了維護名譽提告，該案最近偵結，涉案的楊姓女理專被起訴。何昱奇今表示，身為公會理事長，言行與名義具公共性，一旦遭到冒用，不僅影響個人名譽，更衝擊公會運作、公眾判斷及制度信任，他也呼籲自己不是個案，冒名詐騙、吸金等問題要被重視。

何昱奇說，去年4月楊姓女理專涉嫌冒用運彩公會及理事長的名義，以開彩券行為由招攬投資吸金，察覺此事後，隨即偕同律師到台中市調查處提告，捍衛清白也呼籲民眾不要再上當。日前他收到台中地檢署的起訴書，楊女被依銀行法、偽造文書、詐欺、個人資料保護法等罪嫌起訴。

何昱奇表示，尊重司法機關的專業判斷，也尊重後續法院審理結果，隨著社群媒體與即時通訊盛行，名人或半公眾人物的身分遭冒用情形增加，可能造成當事人名譽受損，也可能誤導社會大眾，甚至衍生財務、法律等連鎖風險，已非單一個案，而是值得大家正視。

何昱奇指出，發現吸金詐騙案，他第一時間依法報案、全力配合調查並正式提告，不只維護名譽，對公會理事長而言，而是制度責任，履行職責；他強調，若放任冒名行為存在，將使社會大眾無從分辨真偽，長期下來，對公會與相關產業的信任基礎，都是不可承受的風險，呼籲社會各界正視冒名風險。

