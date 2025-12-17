竹北天坑官商勾結？ 辯方：縣府跟豐邑對幹 檢方：串供之詞

新竹縣長楊文科（中）今天以證人身分，由律師們陪同到庭，他強調縣府依法行政，沒有包庇業者違法復工。（記者黃美珠攝）

竹北天坑案今天開庭，新竹縣長楊文科到庭作證。豐邑機構豐采520建案基地周邊道路連5崩，到底是不是官商勾結的人禍？檢方直指就是縣府包庇違法復工所致。楊文科強調分層負責，他尊重工務處專業判斷，復工不需也沒有先請示他。豐邑方辯護人則說，工地造成道路崩塌，本案在竹縣不是首例，但在沒有涉及任何刑事不法下，就被縣府函送檢方偵辦卻是首例，這叫官商勾結？是對著幹吧！是他們覺得「民不與官鬥」。

公訴檢察官王遠志嗤之以鼻地說，根本是串供之詞！

請繼續往下閱讀...

豐采520周邊道路從2022年6月到2023年4月共崩5次，經歷3次復工。楊文科在2崩後放話要徹查事因且成立專案小組，強調須經專案小組審查通過才能復工。但3崩後專案小組接連會勘不通過，2022年12月26日會勘又否決復工，次日豐邑總經理邱崇喆就跟楊文科相互聯繫，工務處長江良淵為跳過專案小組，12月28日新增另次會勘，並以「借路+舉辦說明會」作為「唯一」復工條件，使其於次年1月12日得以復工，但次日卻又崩了。

楊文科說，竹北天坑的輿情高壓讓他對豐邑高層相當不滿，不僅要求徹查事因，也同意「新增」2個復工條件，就是讓豐邑向竹北市公所借路權，全面刨除當時連崩的勝利2路檢視和修復路基，另一就是辦地方說明會。至於會勘和復工與否，縣府分層負責，工務處不用特別請示他。

而就縣府來說，工地被勒令停工，復工的准駁都在工務處，成立專案小組審查後才能復工並非法律要件。竹北天坑的專案小組相當於縣府工務處的「智庫」，畢竟涉及的是大地領域專業問題，不確定性高，需要集思廣益，但並非以專案小組意見來做准駁。

新竹縣長楊文科（前右）、豐邑機構總經理邱崇喆（前左）、董事長劉樹居（遠方中）庭後零互動。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右）說豐邑在竹北天坑不斷期間是「大建商」、「姿態很高」，高層都不出來讓他很氣憤；豐邑機構董事長劉樹居（中）等則有辯護人說，豐邑認為「民不與官鬥」。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法