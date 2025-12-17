為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰檢警搗破「彩虹菸」毒窟產業鍵 歹徒驚人獲利被斬斷

    2025/12/17 16:40 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化檢警破獲兩處「彩虹菸」 秘密據點，起獲成品及半成品。（彰化地檢署提供）

    彰化檢警破獲兩處「彩虹菸」 秘密據點，起獲成品及半成品。（彰化地檢署提供）

    彰化地檢署今年10月指揮鹿港警方，成功瓦解以葉姓通緝犯為首的「槍毒合流」製毒集團，一舉搗破2處彩虹菸製造工廠。查獲1161支彩虹菸、大量製毒原料與第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」，更起出制式手槍與子彈，徹底斬斷該集團的生產與販售鏈。全案經檢方迅速偵辦，日前偵查終結，對葉姓主嫌在內的7名被告依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪提起公訴。

    彰檢偵辦發現，該集團主嫌葉男夥同胡男等人，分別在彰化縣伸港鄉及鹿港鎮承租民宅，設立「原料調配」與「捲菸加工」2處秘密據點。集團制定「員工守則」以企業化模式管理，大量製造含有第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」彩虹菸，藉由菸支色彩繽紛的外觀吸引青少年，1支毒彩虹菸價錢300至400元，整包（18支）價錢約5000元，牟取暴利。

    全案在邱呂凱檢察官縝密指揮下，專案小組見時機成熟，於今年10月21日同步發動搜索。警方先攻堅鹿港加工廠，逮捕胡姓被告等4人；檢察官隨即依據現場事證，指揮專案人員轉往伸港鄉上游據點進行逕行搜索，當場拘提葉姓主嫌到案，將7名集團成員一網打盡。

    本次行動共查扣、彩虹菸成品1161支、第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」（純質淨重 443.27公克）、制式手槍1枝、子彈5顆、大批製毒工具及原料。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    彰化檢警破獲兩處「彩虹菸」 秘密據點，起獲成品及半成品。（彰化地檢署提供）

    彰化檢警破獲兩處「彩虹菸」 秘密據點，起獲成品及半成品。（彰化地檢署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播