彰檢警搗破「彩虹菸」毒窟產業鍵 歹徒驚人獲利被斬斷

彰化檢警破獲兩處「彩虹菸」 秘密據點，起獲成品及半成品。（彰化地檢署提供）

彰化地檢署今年10月指揮鹿港警方，成功瓦解以葉姓通緝犯為首的「槍毒合流」製毒集團，一舉搗破2處彩虹菸製造工廠。查獲1161支彩虹菸、大量製毒原料與第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」，更起出制式手槍與子彈，徹底斬斷該集團的生產與販售鏈。全案經檢方迅速偵辦，日前偵查終結，對葉姓主嫌在內的7名被告依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪提起公訴。

彰檢偵辦發現，該集團主嫌葉男夥同胡男等人，分別在彰化縣伸港鄉及鹿港鎮承租民宅，設立「原料調配」與「捲菸加工」2處秘密據點。集團制定「員工守則」以企業化模式管理，大量製造含有第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」彩虹菸，藉由菸支色彩繽紛的外觀吸引青少年，1支毒彩虹菸價錢300至400元，整包（18支）價錢約5000元，牟取暴利。

全案在邱呂凱檢察官縝密指揮下，專案小組見時機成熟，於今年10月21日同步發動搜索。警方先攻堅鹿港加工廠，逮捕胡姓被告等4人；檢察官隨即依據現場事證，指揮專案人員轉往伸港鄉上游據點進行逕行搜索，當場拘提葉姓主嫌到案，將7名集團成員一網打盡。

本次行動共查扣、彩虹菸成品1161支、第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」（純質淨重 443.27公克）、制式手槍1枝、子彈5顆、大批製毒工具及原料。

