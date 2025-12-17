為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    網路糾紛相約公園談判 一方找來12名國中生砍人

    2025/12/17 16:14 記者周敏鴻／桃園報導
    許姓男子找來多位國中生助陣，其中有人手持長刀等武器。（警方提供）

    許姓男子找來多位國中生助陣，其中有人手持長刀等武器。（警方提供）

    桃園市19歲同齡的許姓、朱姓男子在網路上發生語言與金錢糾紛，雙方16日晚間6點多相約在楊梅區五福公園內談判，豈料許男找來12名國中男生助陣，分別持刀或用拳腳攻擊朱男後逃逸，朱男被獲報趕來的警方送醫治療，幸無生命危險，警方陸續逮回許男等人到案，已依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等案件偵辦，另針對國中學生涉案部分依規定進行校安通報。

    警方調查，許男、朱男在網路上發生糾紛後，16日相約談判，許男找來12名國中男生助陣，談判過程中，雙方一言不合，許男等人分別持刀或用拳腳攻擊朱男，導致朱的頭部、後頸、左肩、背部、左手肘與右大腿等部位，有多處刀傷，幸送醫急救後無生命危險。

    鬥毆引起騷動，嚇壞目擊路人趕緊報案，楊梅警方派員趕抵時，許男等逞凶惡煞已經逃逸，地上留下不少血跡，讓路人直呼「很恐怖」，警方追查逮回許男等人到案，追究殺人未遂等罪責；楊梅警分局長張仁傑強調，街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件「零容忍」，將從嚴偵辦。

    救護車趕抵時，還有部分爆發衝突的人尚未離去。（記者周敏鴻翻攝）

    救護車趕抵時，還有部分爆發衝突的人尚未離去。（記者周敏鴻翻攝）

    熱門推播