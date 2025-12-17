司法醫學鑑定圓桌論壇 聚焦兒虐鑑定、量刑調查與精神鑑定

橋頭地檢署陳秉志檢察官在論壇中做專題報告。（法務部提供）

法務部於16日舉辦「114年度司法醫學鑑定圓桌論壇」邀請各大醫院司法鑑定團隊與各地檢署國民法官專組檢察官，進行跨界對話交流。此次論壇聚焦國民法官法案件兒虐鑑定、量刑調查與精神鑑定等議題期透過醫、法、學界的觀點激盪，跨域對話、凝聚共識，建立順暢的溝通管道，有效解決實務難題。

法務部指出，此次論壇由最高檢察署調辦事主任檢察官劉建志、橋頭地檢署檢察官陳秉志、司法官學院檢察官黃怡華及台北大學教授周愫嫻擔任報告人；並邀請台大醫院主任醫師呂立、吳建昌、萬芳醫院醫師吳佳慶及司法院法官廖晉賦擔任與談人。

論壇由檢察司長張曉雯、副司長簡美慧共同主持，論壇議題涵蓋「兒虐案件醫學鑑定與法庭說明」、「量刑鑑定與社會調查」、「司法精神鑑定之挑戰」以及「鑑定調查命題標準化」等四大面向。

論壇中，與會專家分別從實務與學術視角，深入探討如何將艱澀的司法鑑定報告，轉化為國民法官易於理解的語言；同時從國民法官視角提出司法鑑定報告的反思與觀察。

法務部次長徐錫祥表示，感謝各大醫院醫療團隊及各地檢署國民法官專組檢察官熱情參與；為因應國民法官法施行，迄今已連續4年舉辦司法醫學鑑定圓桌論壇，希望與會檢察官把握機會主動交換聯絡方式，打破專業藩籬，未來遇到醫學鑑定議題時能隨時請益，讓法庭上的每一份證據都更具說服力，建立常態性的夥伴關係，共同為司法正義把關。

而國民法官法2023年施行以來，第一階段適用範圍為故意致死案件；自2026年起，將適用範圍將大幅擴大，除少年刑事案件及毒品危害防制條例之罪外，所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，都會納入審理範圍。

徐錫祥指出，未來國民法官法案件類型將更複雜多樣，本次論壇旨在透過先期的跨界交流，讓檢察官與鑑定團隊做好萬全準備，確保國民法官能精準理解科學證據，提升審判品質與司法公信力。

此次論壇由檢察司長張曉雯與副司長簡美慧主持。（法務部提供）

司法醫學鑑定圓桌論壇，現場討論熱烈。（法務部提供）

