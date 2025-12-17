海巡首艘運輸補給型巡護船動工 未來啟航遠至南印度洋

高緯度遠洋巡護船第二艘動工。圖為模擬圖。（台船提供）

「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第2艘今（17）日在台船舉行開工儀式，該船為首艘運輸補給型，未來最遠規畫到南印度洋等遠洋公海漁業執法。

開工儀式在台船高雄廠舉行，由台船副總經理顏聰輝與海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持。高緯度遠洋巡護船6艘統包採購案全案預算新台幣120億元，單艘20億元，計畫期程從2023年起，預計明年7月交付第一艘，第二艘於2027年11月交船，每年交付一艘。

台船指出，新型高緯度遠洋巡護船全船（含上構）採鋼質結構其滿載排水量約5000噸，大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，海上偵搜型配置無人機（UAV）；運輸補給型配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

新型高緯度遠洋巡護船正建造中第1艘，屬海上偵蒐型；今天開工第2艘船的船型屬首艘運輸補給型，其運用模組化貨櫃設計，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，更可支援東沙與太平島的油料物品運補工作。因此，除了可加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務外，未來亦規劃巡護到南印度洋等遠洋公海漁業執法能量。

台船期許作為我國國防戰力最堅強後盾，共同守護「藍色國土」。台船表示，將如期、如質依計畫建造本型船艦，期能全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全，並精進海難搜救及人道救援等工作。

台船與海巡署艦隊分署共同舉行開工典禮。（台船提供）

