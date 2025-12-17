為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    無照酒駕撞死行人 19歲男機車騎士和解賠償判刑3年6月

    2025/12/17 15:38 記者王定傳／台北報導
    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    去年9月間，當時19歲的張姓男子無照酒後騎車，行經新北市三重區大同南路時，撞上一名唐姓女行人，導致唐女受有右小腿脫套傷口合併皮膚缺損、左脛腓骨遠端開放性骨折等傷勢，經送醫急救，仍於11月2日不治死亡；張男犯後與死者家屬和解，賠償獲得原諒，新北地院國民法官庭今日依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處張男3年6月徒刑。

    檢警調查，張男於去9月9日晚間10時許，在新北市三重區忠孝碼頭飲用酒類後，竟仍於10日凌晨0時45分許，從新北市三重區大同南路220號的超商，騎乘普通重型機車載著朋友上路，沿新北市三重區大同南路往環河南路方向直行，行經三重區大同南路159號前，不慎撞擊步行於前方的唐女，雙方人車倒地。

    唐女因受有右小腿脫套傷口合併皮膚缺損、左脛腓骨遠端開放性骨折等傷勢，經送醫急救，仍於11月2日不治死亡。張男經送醫，測得血液酒精濃度為176mg/dL（即血液中酒精濃度達百分之0.176）。

    本案起訴後由職業法官與國民法官組成合議庭審理；合議庭審酌張男於喝酒後仍罔顧其他用路人交通及人身安全，仍執意駕車上路行駛，而造成被害人死亡，除造成被害人生命法益無法彌補損害，更使其家屬承受心理莫大悲痛、難以平復。

    合議庭並審酌，張男是正常智識程度的成年人，經濟狀況亦非窘迫而無以維生；曾有多次無照駕車交通違規紀錄，但未有前科，且於本院審理中坦承犯行，有積極與被害人家屬達成和解，並已給付賠償損害，取得家屬原諒，再兼衡訴訟參與人及其等代理人所表示意見、檢察官求刑意見等一切情狀，判處上述徒刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

