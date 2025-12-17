IP-PBX網路電話交換機隱藏詐騙來電 東警查緝無人機房破獲12團52人

台東警方近來破獲詐騙案時，查獲裝設在許多縣市的無人交換機。（記者劉人瑋攝）

台東縣警察局今召開記者會，指出近期查緝無人機房成效，近日查獲12團、52人詐騙，發現詐團以IP-PBX網路電話交換機隱藏來電顯示以消除國外來電號碼並減少被害者警戒心。警方表示，交換機本是公司行號為省下通話費正當途徑，近來卻被用以犯罪且十分盛行，民眾也不能單以來電號碼判斷是否為詐騙，需更加謹慎。

台東縣警察局局長蔡燕明指出，根據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，台東縣今年11月份受理詐騙76件、財損金額新台幣3240．1萬元，其中財損金額最高為假投資詐騙，遭詐1415萬元，佔整體43.67%，顯示此類詐騙手法仍具高度危害，亟需持續防治及宣導。

根據警察局分析台東縣高發之假投資詐欺案件，發現嫌疑人以假投資要求被害人多次匯款，創設人頭公司企圖遮掩犯罪所得，經蒐證完畢，聲請搜索票及拘票，派員至多縣市執行並移送地方檢察署偵辦，於警政署11月發布「全國同步打詐專案」期間，查獲詐欺集團12團共52人到案，查扣不法所得252萬4500元，俾利後續發還給被害人。

除常見的假投資詐騙手法，警方亦發現近期詐騙電話案件有增加趨勢，遂據以分析，向上溯源發現犯嫌係利用IP-PBX網路電話交換機，轉接境外網路電話至國內機房內，將詐騙電話轉為「未顯示號碼」，再冒充檢警機關行騙，而交換機設置完成後，不需派員操作也能順利運轉，具無法過濾使用者、斷點多且難以偵測等特徵，增加調查難度，然經臺東縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊及臺東分局偵查隊層層突破，近期也成功查扣8臺IP-PBX網路電話交換機，有效阻斷詐騙機房運作。

