高雄高分院院長交接 卸任院長簡色嬌婉拒同仁送行好意

高雄高分院舉行新任院長梁玉芬（右）、卸任院長簡色嬌（左）交接典禮，由高等法院院長高金枝監交，南部院檢首長等多人到場觀禮。（記者鮑建信攝）

高等法院高雄分院上午舉行院長交接典禮，由高等法院院長高金枝監交，新任院長梁玉芬強調提升審判品質，爭取民眾對司法的信任﹔卸任院長簡色嬌則堅持婉拒同仁捧花送行的好意，符合她一貫低調、儉樸的個性。

交接典禮10點舉行，由高等法院院長高金枝監交後，簡色嬌表示，從事審判工作40餘年，秉持公平正義理念、審判獨立的原則，及好朋友同行下，一路走來不孤獨、不寂寞，並感謝全體同仁協助，為民眾提供有效率和友善的審判環境。

梁玉芬則期勉同仁共同為提升裁判品質、爭取民眾對司法信賴努力，以維護司法尊嚴。

梁玉芬司法官28期結業、台大法律系畢業，歷任一、二、三審法官或庭長、新竹地院院長等職務。

由於簡色嬌在本週一下午，即前往各辦公室，向法官、書記官等人辭行，並婉拒同仁送行和公務車接送，因此典禮結束後，少了以往捧花列隊的場景，她並在側面搭乘友人便車返回台北，為服務公職劃下完美句點。

