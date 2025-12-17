同事重回現場卻走不下去 改用事故圖還原台南女清潔隊員被撞死案

鹽酥鴨店老闆鄭傳吉酒駕撞死陳姓清潔隊員，長愛公司返現場模擬改用事故圖，協助家屬辦意外險最高500萬。（民眾提供）

鹽酥鴨店老闆鄭傳吉酒後開車撞上清潔車，造成陳姓女清潔隊員身亡。雇主長愛清潔公司今天依相關單位要求，原擬開垃圾車回到現場模擬事故，因員工情緒難以平復，最後改以事故圖了解事發經過，經理劉相如說，陳女很努力，兼了兩份工作，想存錢買房。

公司人員表示，接獲通知後先到現場集合，準備配合模擬還原車輛動線與視線死角，但一路上同事談到陳女仍難掩哀傷，有人想到她才剛熟悉路線就遇上意外，情緒幾度潰堤。公司與相關單位討論後，考量現場氣氛，改以既有事故圖與資料說明，盼在不再刺激同仁的情況下完成程序。

請繼續往下閱讀...

長愛清潔公司經理劉相如說，陳女家境小康，與男友同住，近2個月才到公司上班。她平時很努力，除清潔工作外還兼做其他工作，想多存一些錢買房；家中另有1名妹妹，父母從事物流業，公司已著手協助家屬處理後續，會盡快審核意外險，最高理賠可達500萬元，也在第一時間致贈慰問金。

劉相如也提到，陳女的男友同時是清潔車司機，事發後曾表示理解公司缺人，想回來上班，但公司仍先讓他繼續休假，待情緒與狀況穩定再說。

公司表示，若人力出現缺口，主管也可支援開車，盼同仁先把身心照顧好，後續配合調查與理賠程序再一步一步處理。

公司表示，陳女在職時間不長，但工作態度積極，突然離世讓同仁難以接受，將持續協助家屬辦理必要文件並提供關懷；事故責任與後續處理，仍由相關單位依既有資料進一步釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法