為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    打詐創新跨界合作 主任檢察官鄭子薇獲賴總統頒發公務人員傑出貢獻獎

    2025/12/17 15:03 記者蔡清華／高雄報導
    橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇，獲年度公務人員傑出貢獻獎，總統賴清德親自頒獎表揚。（橋頭地檢署提供）

    橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇，獲年度公務人員傑出貢獻獎，總統賴清德親自頒獎表揚。（橋頭地檢署提供）

    橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇，長年致力於打擊詐欺、洗錢犯罪及婦幼保護，辦案手法創新、整合跨界合作資源，從辦案推動社會進步，獲今年度公務人員傑出貢獻獎，總統賴清德親自頒獎表揚。

    公務人員傑出貢獻獎是公務員職涯的最高榮譽，每年由考試院主辦，表彰在各領域有卓越貢獻的個人與團隊，素有「公務人員的奧斯卡獎」之稱，在司法、檢察領域體現從辦案推動社會進步的動能。

    鄭子薇長年致力於打擊詐欺、洗錢犯罪及婦幼保護領域，其首辦全國首宗第三方支付公司詐欺洗錢案，參與跨部門會議，協助主管機關對第三方支付加強監理 ；辦理全國首宗蝦皮帳號出租洗錢案，防堵境外違法商品傾銷。首創「可疑帳戶預警中心」，開啟檢方與金融機構合作新頁。

    她透過跨機關合作發掘及協助偵辦博奕大亨跨國洗錢案、重大貪污案、九州博奕集團洗錢案、情侶冒名誣告等重大案件，展現不畏艱難、檢察一體精神，並使被害人重新相信司法正義。

    在婦幼保護方面，其洞察數位性別暴力趨勢，協同檢察官偵破「 FANS17 」、「 5F 自拍」等大型色情平台，阻絕兒少影像擴散；並將辦案經驗化為教材，深入偏鄉離島推廣數位性別暴力防治及性別平等觀念，其事蹟充分展現檢察官團隊合作之精神。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播