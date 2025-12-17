打詐創新跨界合作 主任檢察官鄭子薇獲賴總統頒發公務人員傑出貢獻獎

橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇，獲年度公務人員傑出貢獻獎，總統賴清德親自頒獎表揚。（橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇，長年致力於打擊詐欺、洗錢犯罪及婦幼保護，辦案手法創新、整合跨界合作資源，從辦案推動社會進步，獲今年度公務人員傑出貢獻獎，總統賴清德親自頒獎表揚。

公務人員傑出貢獻獎是公務員職涯的最高榮譽，每年由考試院主辦，表彰在各領域有卓越貢獻的個人與團隊，素有「公務人員的奧斯卡獎」之稱，在司法、檢察領域體現從辦案推動社會進步的動能。

鄭子薇長年致力於打擊詐欺、洗錢犯罪及婦幼保護領域，其首辦全國首宗第三方支付公司詐欺洗錢案，參與跨部門會議，協助主管機關對第三方支付加強監理 ；辦理全國首宗蝦皮帳號出租洗錢案，防堵境外違法商品傾銷。首創「可疑帳戶預警中心」，開啟檢方與金融機構合作新頁。

她透過跨機關合作發掘及協助偵辦博奕大亨跨國洗錢案、重大貪污案、九州博奕集團洗錢案、情侶冒名誣告等重大案件，展現不畏艱難、檢察一體精神，並使被害人重新相信司法正義。

在婦幼保護方面，其洞察數位性別暴力趨勢，協同檢察官偵破「 FANS17 」、「 5F 自拍」等大型色情平台，阻絕兒少影像擴散；並將辦案經驗化為教材，深入偏鄉離島推廣數位性別暴力防治及性別平等觀念，其事蹟充分展現檢察官團隊合作之精神。

