幫王大陸查個資辯誤傳 檢：刑警劉居榮還邀功「記得跟我老闆說」

刑警劉居榮（見圖）幫藝人王大陸偷查閃兵集團首腦陳志明個資，劉辯稱誤傳，新北地院今開庭審理，檢察官出示對話訊息，顯示劉查得陳嫌個資還邀功。（記者王定傳攝）

藝人王大陸涉花360萬元想閃兵，懷疑對方收錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上台北市刑大刑警劉居榮偷查集團首腦陳志明個資，新北地院今再開庭審理，檢察官詰問時出示對話訊息，顯示劉查得陳嫌個資並傳給游嫌後，還跟游跟邀功：「請楊老闆要記得跟他老闆說」；游嫌則證稱報案前，曾請議員楊植斗向刑大大隊長關心此案，劉事後查到資料後有傳訊說自己很專業，並要「楊老闆要記得跟他老闆說」，意指請游、楊在他長官面前多加讚揚。

檢警調查，王大陸不滿陳男收取鉅款，卻未為其處理免役之事即失聯（當時陳嫌已因詐欺案被羈押），尋求游男協助；2月13日下午3時許，游帶著王大陸前往台北市刑大報案，將匯款單、陳嫌照片等證據交給當時偵三隊代理隊長劉居榮，請警方幫忙。

檢警調查，劉居榮涉在警方的智慧分析決策支援系統，登載不實查詢事由「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查詢陳男個資後以手機翻拍個資網頁畫面，轉傳給游嫌，游收到後立即透過微信轉傳給在場的王大陸，並稱「360萬拿回來、之後你再找別的人處理」。

檢方偵辦時，劉員否認犯行、辯稱誤傳，檢方起訴時就認為這不是誤傳，因為劉事後仍傳送訊息給游嫌、請其在長官面前多加讚揚；法院上次開庭時，劉居榮仍堅稱是誤傳，原本是要傳給林姓小隊長，交代製作後續筆錄及指認表等，卻不慎誤傳給游男，沒有犯意僅為過失。

法院今傳喚林姓小隊長、游嫌等人進行交互詰問，其中，檢察官在訊問游嫌時，出示他與劉員的LINE對話紀錄，裡面顯示，劉查得陳嫌個資並傳給游嫌後，還跟游邀功：「沒給你漏氣」、「專業吧」、「你應該很有面子」、「我不是空有其名」、「楊老闆」要記得跟他老闆說等。

游嫌答稱，劉居榮的訊息只是說自己辦案很強，且劉一開始還有點怪罪我們打給大隊長，是到現場才知道楊植斗有打給大隊長；劉說「專業吧」，是要叫楊老闆（應指楊植斗）要記得跟他老闆（應指大隊長）說。

此外，今日庭訊時，檢辯還針對王大陸與其女友闕沐軒，因闕沐軒遭潘姓男子詐騙，而透過游嫌找上四海幫堂主陳子俊幫忙、非法取得潘男家人個資一案，進行交互詰問程序。陳坦承透過徵信業者及友人取得潘男家人個資，游嫌則說自己只是居中傳遞訊息；王大陸、闕沐軒的辯護人均稱，2人並未要求陳嫌查詢潘男家屬個資。

藝人王大陸（見圖）涉斥資360萬元找閃兵集團逃兵，懷疑對方收錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳志明個資。（記者王定傳攝）

藝人王大陸的直播主女友闕沐軒。（記者王定傳攝）

四海幫堂主陳子俊涉幫王大陸和闕沐軒非法取得個資。（記者王定傳攝）

