誇張！偷4根避震器插鐵軌 男險害普悠瑪撞上翻車下場曝

台中洪姓男子偷來4根避震器，並插在平交道鐵軌上，差點害自強號撞上翻覆，台中地院依妨害火車行駛安全罪，判他2年徒刑。示意圖，非案發平交道。（記者陳建志攝）

台中洪姓男子今年5月在清水區一家汽車修配廠，偷來4根汽車避震器，並將避震器插在清水區海濱路平交道，所幸民眾發現趕緊將避震器拔起，才避免被4分鐘後將行經的普悠瑪自強號撞上翻覆，警方事後查獲洪男送辦，台中地院審理時洪男坦承犯行，法官審酌洪男罹患思覺失調症減刑，竊盜罪判處拘役40日，妨害火車行駛安全罪則判刑2年。

判決指出，洪姓男子今年5月4日清晨5點多，在清水區一家汽車修配廠偷走4根汽車避震器，並在當天上午7點9分時，將4根避震器插在清水區海濱路平交道軌道內，隨即離開。

請繼續往下閱讀...

所幸路過民眾發現，趕緊將避震器拔走，否則4分鐘後的7點13分，一列台鐵的普悠瑪自強號將通過經該平交道，若撞上恐發生出軌及翻覆的重大事故。警方獲報進行追查，逮捕洪男送辦。

台中地院審理時，洪男坦承犯行，並辯稱罹患思覺失調症，經囑託中國醫藥大學附設醫院對洪男進行精神鑑定，報告指出因思覺失調症造成其辨識行為違法的能力顯著減低，因此依刑法第19條第2項規定減輕其刑。

不過辯護人另外主張其犯行應適用刑法第59條規定減輕其刑，但法官認為，洪男尚有諸多前科紀錄素行欠佳，且無視火車上人員生命安危，以排放避震器的方式，導致往來火車有陷於出軌翻覆的危險，犯罪情節重大，認為不適用刑法第59條減刑規定。

法院審酌，洪男竊取他人財物，且將所竊得的避震器用於威脅火車往來安全及其上乘客的生命身體安全，已造成社會大眾對於搭乘大眾交通工具的恐慌不安心情，對社會潛在危害性甚大，考量他已坦承犯行，但有多項前科素行欠佳，加上罹患思覺失調症，判處竊盜罪拘役40日、妨害火車行駛安全罪2年，並須接受監護1年。

