為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    狂戀「香港小情郎」！ 4旬OL賣金飾籌38萬 換4盒「火龍果飲」

    2025/12/17 14:58 記者黃旭磊／台中報導
    陳婦（左）看到「香港小情郎」寄來4盒火龍果飲，當場心碎淚崩。（讀者提供）

    陳婦（左）看到「香港小情郎」寄來4盒火龍果飲，當場心碎淚崩。（讀者提供）

    台中烏日49歲陳姓上班族，上網結識自稱「香港小情郎」 陌生男子，10月起陷入情網，對方以「寄送重要包裹」為由，要求代墊38萬元運費，陳婦將珍藏多年、準備出嫁用的36錢金飾，全數變賣籌款再改往物流所取件，物流人員報警開箱查驗，只發現市價不到50元的4盒火龍果飲，陳婦當場心碎淚崩。

    烏日警分局今天表示，巡佐王瑞波、警員李政鴻於11日12時許接獲物流營業所通報，站所稱陳婦剛領取4件貨到付款包裹，支付高達38萬元現金後便匆忙趕去上班，陳婦對包裹內容一問三不知，因金額龐大，物流人員機警懷疑是詐騙，暫緩入帳並報警求助。

    警方隨即聯繫陳婦，拜託下班後務必返回營業所釐清，陳婦到場向員警表示，兩個月前在網路上認識香港男子，對方早晚噓寒問暖，還以結婚為前提交往，12月初，「香港小情郎」 聲稱寄送「重要禮物」來台，需請陳婦代收並墊付費用。

    烏日派出所長楊明勳說，陳婦為籌措鉅款，甚至將家中珍藏多年、待嫁用的36錢金飾拿到銀樓變賣，以金價每錢1萬6千元估計，約賣得57萬6千元，員警拆穿典型「假交友真詐財」手法，徵得陳婦同意當場拆開包裹，原本以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的4盒火龍果飲。

    陳婦看到「情郎」寄來火龍果飲，從原本期待轉為驚愕，最後心碎落淚感嘆「真心換絕情」，由於陳婦手捧38萬現金，無法立即透過ATM回存，員警駕駛巡邏車護送前往10公里外的大肚區銀樓，順利將稍早變賣的金飾全數贖回，陳婦才破涕為笑，頻感謝員警與物流人員幫忙。

    烏日警分局長劉雲鵬說，詐團慣用「寄送禮物」、「卡在海關需付運費」等理由騙錢，民眾若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「香港小情郎」寄來重要禮物竟是火龍果飲。（讀者提供）

    「香港小情郎」寄來重要禮物竟是火龍果飲。（讀者提供）

    陳婦將準備出嫁用的36錢金飾，全數變賣籌款。（讀者提供）

    陳婦將準備出嫁用的36錢金飾，全數變賣籌款。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播