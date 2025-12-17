狂戀「香港小情郎」！ 4旬OL賣金飾籌38萬 換4盒「火龍果飲」

陳婦（左）看到「香港小情郎」寄來4盒火龍果飲，當場心碎淚崩。（讀者提供）

台中烏日49歲陳姓上班族，上網結識自稱「香港小情郎」 陌生男子，10月起陷入情網，對方以「寄送重要包裹」為由，要求代墊38萬元運費，陳婦將珍藏多年、準備出嫁用的36錢金飾，全數變賣籌款再改往物流所取件，物流人員報警開箱查驗，只發現市價不到50元的4盒火龍果飲，陳婦當場心碎淚崩。

烏日警分局今天表示，巡佐王瑞波、警員李政鴻於11日12時許接獲物流營業所通報，站所稱陳婦剛領取4件貨到付款包裹，支付高達38萬元現金後便匆忙趕去上班，陳婦對包裹內容一問三不知，因金額龐大，物流人員機警懷疑是詐騙，暫緩入帳並報警求助。

請繼續往下閱讀...

警方隨即聯繫陳婦，拜託下班後務必返回營業所釐清，陳婦到場向員警表示，兩個月前在網路上認識香港男子，對方早晚噓寒問暖，還以結婚為前提交往，12月初，「香港小情郎」 聲稱寄送「重要禮物」來台，需請陳婦代收並墊付費用。

烏日派出所長楊明勳說，陳婦為籌措鉅款，甚至將家中珍藏多年、待嫁用的36錢金飾拿到銀樓變賣，以金價每錢1萬6千元估計，約賣得57萬6千元，員警拆穿典型「假交友真詐財」手法，徵得陳婦同意當場拆開包裹，原本以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的4盒火龍果飲。

陳婦看到「情郎」寄來火龍果飲，從原本期待轉為驚愕，最後心碎落淚感嘆「真心換絕情」，由於陳婦手捧38萬現金，無法立即透過ATM回存，員警駕駛巡邏車護送前往10公里外的大肚區銀樓，順利將稍早變賣的金飾全數贖回，陳婦才破涕為笑，頻感謝員警與物流人員幫忙。

烏日警分局長劉雲鵬說，詐團慣用「寄送禮物」、「卡在海關需付運費」等理由騙錢，民眾若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「香港小情郎」寄來重要禮物竟是火龍果飲。（讀者提供）

陳婦將準備出嫁用的36錢金飾，全數變賣籌款。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法