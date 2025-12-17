2025城鎮韌性防空演習 新北全力配合獲頒全國特優

新北警局於今日市政會議，由局長方仰寧代表將新北市受評「2025城鎮韌性（防空）演習」特優獎牌獻給市長侯友宜。（記者姚岳宏翻攝）

新北市警局統籌辦理首次「2025城鎮韌性（防空）演習」，在市府全力支持與市民高度配合下，展現新北市面對新興安全威脅的整體韌性與全民防衛動員能量，首次演習新制即獲評全國特優，由行政院長卓榮泰親自頒獎，警察局今日將這份獎座及榮耀獻給最支持防衛動員工作的市長侯友宜及全體市府團隊。

除演習成果亮眼，新北市亦同步配合內政部推動辦理 「社區型防空避難處所巡禮活動」，由警察局與地方里長、消防、民間團體與市民共同參與，讓民眾親自參與實地走入避難處所，了解空間配置、動線與注意事項。

巡禮活動首次在新北市率先舉辦、作為全國示範，讓民眾「看得到、走得到、避難學得到」，未來將持續研議擴大辦理防空避難巡禮，讓更多市民能熟悉身邊的避難處所，提升全民防衛能力與城市韌性。

新北市警局強調，本次演習新制拿到全國特優，充分展現市府團隊跨局處協調能量，以及市民高度的危機意識與配合度。新北市將持續朝向「全民防衛、韌性城市」方向前進，打造更安全、更堅實、更具韌性的城市。

「2025城鎮韌性（防空）演習，新北市獲行政院評核為「特優」。（記者姚岳宏翻攝）

