涉製價值約2億毒品愷他命流入市面 5男子遭起訴

嘉義地檢署檢察官張建強（持麥克風說明案情者）指揮破獲大型製毒工廠。（嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署檢察官張建強指揮海巡署雲林查緝隊等單位偵辦28歲黃姓男子等人製造第三級毒品愷他命工廠案件，經埋伏、跟監，於今年4月6日持搜索票及拘票破獲該製毒工廠，逮捕黃某等5位嫌犯，當場查扣1574餘公斤的愷他命及相關製毒設備，黃男等5人經偵查終結提起公訴。據了解，黃姓男子等人被查獲前，已有市價約2億元的100公斤毒品流入市面，嘉義地檢署偵查終結，對黃男等5人提起公訴。

起訴書指出，該販毒集團綽號「鍾哥」交付新台幣10萬元給28歲的黃姓男子，並指示在嘉義縣水上鄉承租一處偏僻鐵皮屋，作為製毒據點；集團綽號「飛哥」則招募曾在柬埔寨學習製造毒品愷他命技術的31歲蘇姓男子主持製造工作，蘇男再找來25歲黃男、22歲蕭男及30歲陳男擔任製毒幫手。

起訴書表示，黃男負責交通、補給等工作，待製造第三級毒品愷他命原料、設備準備就緒後，黃男於今年3月13日分批搭載蘇男等4人至製毒地點，由蘇男指揮其他3人開始製造愷他命。製毒期間，蘇男等4人不得使用手機、外出，須將全部原料製作完畢才能離開，由黃男負責補給生活物品。

檢警4月6日前往鐵皮屋執行搜索，逮捕黃男及製毒蘇男等5人，現場查扣的愷他命成品、半成品，以及液態、半固態結晶體等原料，計約1574餘公斤。不過該集團被查獲前，已有約100公斤的愷他命流入市面。

嘉檢偵結，依違反毒品危害防制條例起訴，並審酌黃男等5人製造愷他命數量眾多，且其中大部分可能已流入市面，戕害民眾身心健康，建請量處適當刑期，以儆效尤。

嘉義地檢署檢察官張建強指揮破獲大型製毒工廠，查扣相關物證。（嘉義地檢署提供）

