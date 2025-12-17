為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    市值2億「喵喵」毒工廠藏苗栗！ 40萬包毒咖啡流出前遭殲滅

    2025/12/17 14:26 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方檢察署與海洋委員會海巡署協力合作，破獲國內大型第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）製毒工廠，查獲市值2億元，可製成40萬包毒咖啡之相關成品。（苗栗地檢署提供）

    苗栗地方檢察署與海洋委員會海巡署協力合作，成功破獲國內大型第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）製毒工廠，查獲市值2億元，可製成40萬包毒咖啡之相關成品、先驅原料及製毒設備。臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村率苗栗地檢署檢察長林映姿、主任檢察官白惠參加海巡署中部分署所舉行的聯合記者會，展現政府強力掃毒之決心。

    苗栗地檢署說明，此案由檢察官石東超指揮海巡署偵防分署新竹查緝隊、海巡署北部分署第八岸巡隊及新竹市警察局第二分局組成專案小組，長期蒐證，於去年6月24日在苗栗縣頭屋鄉、頭份市兩址，查扣第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品（毛重17.9公斤）、先驅原料第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」（毛重305公斤）及製毒設備，並查獲賴姓被告等3名犯嫌。

    此案經偵查終結，檢察官認賴姓被告等人涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品罪嫌提起公訴。此案扣案之毒品市值高達2億元，可製成40萬包毒咖啡，查緝結果成功阻止大量毒品流入市面。

    林映姿表示，毒品犯罪對社會危害甚深，苗栗地檢署將持續結合警政、海巡、調查等多方緝毒能量，強化情資交流，展現執法機關查緝毒品之態度及堅定決心，自源頭防止毒品流竄市面，俾建立無毒、幸福及安居樂業之社會。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    檢、警、海巡人員在苗栗縣頭屋鄉、頭份市兩址，查扣第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品（毛重17.9公斤）、先驅原料第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」（毛重305公斤）及製毒設備。（苗栗地檢署提供）

    臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村率苗栗地檢署檢察長林映姿、主任檢察官白惠參加海巡署中部分署所舉行的聯合記者會，展現政府強力掃毒之決心。（苗栗地檢署提供）

