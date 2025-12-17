重機碰撞滑行衝進待轉區釀5機車連環事故 網友直呼：打保齡球！

發生5輛機車連環事故的路口。（民眾提供）

網路社群近日瘋傳一段車禍影片，一輛大型重機與同向機車碰撞後，重機瞬間失去平衡一路往前滑行，最後直接衝進路口機車待轉區，波及3輛正在乖乖停等紅燈的機車，釀成5輛機車連環事故，畫面曝光後讓網友直呼「這根本在打保齡球！」「等紅燈的人心裡一定滿滿問號」引發熱議。

經查，這起事故發生在15日上午7時56分許，地點在交通流量相當大的北區中清路與北平路口，當時正值上班尖鋒時段，轄區警方獲報該路口有5車連環車禍到場處理，原來案發時是潘姓男子（42歲）騎紅色重機，沿北區中清路一段往文心路方向行駛時，在靠近北平路口，與同行向騎機車的蕭姓男子（51歲）碰撞。

蕭人車倒地後，潘再往前滑行，碰撞在路口機車待轉區的林男、蕭男、梁女的機車，釀5車事故，所幸僅造成兩名騎士手腳、肩部、膝蓋擦挫傷，都是輕傷，無生命危險，而5名駕駛都無酒精濃度，初判是未保持安全距離釀禍，詳細肇因待後續釐清。

事故影片隨後在網路社群瘋傳，不少網友看完直呼「待轉也能被撞，真的躲不掉」、「前面一撞，後面全倒，完全是保齡球全倒畫面」、「待轉區最無辜」、「這一球是Strike吧」、「等紅燈的人心裡一定滿滿問號」。

第二分局長鍾承志提醒民眾，路口為交通事故高風險地段，機車駕駛人行經路口時，應保持安全車距、注意前方車流動態，避免搶快或分心駕駛，遵守交通規則、互相禮讓，才能共同維護行車安全。

警方獲報趕往處理，所幸僅兩名騎士輕傷。（民眾提供）

