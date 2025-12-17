毛毛的！女疑遭棄屍彰化139線 附近18年前也有女高中生命案

警方與消防人員8日在139線尋找被兇手棄置的遺體。（資料照）

彰化縣芬園鄉八卦山彰139線大彰路虹禧橋下14日被警方在土堆中挖出1具白骨，疑是女子遭男子殺害後棄屍，消息傳開讓地方民眾想起，18年前僅距10公尺外的伍豐橋下，同樣有1名女高中生倒臥已無氣息，經追查疑是被嫌犯加工自殺；兩起命案僅距10公尺遠，讓地方人士直呼「毛毛的！」至於為何會選擇139線，猜測應是八卦山區位置偏僻、人煙罕至不易被人發現。

2007年12月間1名民眾散步行經139線大彰路伍豐橋時，一時好奇往橋下張望，赫然發現15公尺深的橋下有1名女性民眾趴臥河床，嚇得趕緊向彰化警分局報案；警方追查發現死者是女高中生，一度懷疑是被殺害後棄屍或被推落橋下致死，擴大偵辦後鎖定其男友涉案，最終男友俯首認罪是兩人相約自殺，結果女生跳下橋後，男子卻畏懼離去，女生傷重不治。

請繼續往下閱讀...

地方人士指出，本月14日發現白骨的虹禧橋，距離18年前女高中生命案的伍豐橋僅有10公尺遠，當年這起命案震驚地方，純樸的芬園山區竟發生如此離奇命案，如今不遠處又發生女子疑遭殺害棄屍變白骨，兩件命案距離如此近，令人發毛。

18年前在139線伍豐橋下發現1具女屍，與虹禧橋僅距10公尺。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法