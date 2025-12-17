桃檢指揮海巡截獲走私1.42公噸喵喵毒品先驅原料逮6嫌 阻斷213萬毒咖啡包

桃檢指揮海巡署、台中市警大破獲跨國運輸喵喵毒品先驅原料1.42公噸案。（記者余瑞仁翻攝）

桃園地檢署指揮海巡署偵防分署苗栗查緝隊及台中市警局刑事警察大隊破獲黃姓、顏姓等6名男子組成的運毒集團，起獲1.42公噸「喵喵」毒品的先驅原料第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，可供製成新興毒品咖啡包高達213萬包，近日偵結將涉案6人依運輸毒品罪嫌提起公訴，並具體求處6年至1年9月徒刑。

檢方表示，全案為海巡署苗栗查緝隊接獲運毒集團自中國運輸大量毒品進口情資報請指揮偵辦，檢方由緝毒專組檢察官蕭博騰指揮偵辦並成立專案小組深入追查，於今年9月24日在基隆港扣得運毒集團利用不知情報關業者以清潔劑名義申報進口，夾藏第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」的罐裝貨物58桶（總純質淨重1.42公噸）及化學品甲胺17桶。

請繼續往下閱讀...

專案人員掌握運毒集團成員並未發覺毒品已遭查，於9月28日分別在桃園市觀音區台61號快速道路、苗栗市逮捕前來領取毒品的29歲顏姓、21歲林姓、18歲蘇姓、30歲莊姓、28歲羅姓男子5人，後於11月23日在桃園國際機場拘提由柬埔寨返國的該運毒集團主嫌25歲黃姓男子，其中黃、顏、莊、林、蘇男5人分別向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，此案扣得的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」是第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）的先驅原料，數量高達1.42公噸且純度極高，可供製成新興毒品咖啡包高達213萬包，若流入市面將造成極大危害。由於近年來濫用新興毒品者年齡層有逐年下降趨勢，檢方重申強力打擊毒品犯罪決心，並呼籲有心人士勿輕易以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

桶裝毒品原料以紙箱、木盒包裝。（記者余瑞仁翻攝）

桃檢指揮海巡署、台中市警大破獲跨國運輸喵喵毒品先驅原料1.42公噸案。（記者余瑞仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法