台南酒駕男撞死23歲女清潔員 議員林依婷：不會讓肇事者跑掉

鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒後駕車撞死陳姓女清潔員，案後否認肇事，南院認罪嫌重大且有逃亡疑慮，裁定羈押。（民眾提供）

在台南經營鹽酥鴨店的男子鄭傳吉，昨（16）日涉嫌於安平區酒駕衝撞垃圾車，酒測值高達0.95毫克，導致23歲陳姓女清潔員傷重不治。對此，民進黨籍議員林依婷表示，除了會與立委林俊憲協助請領補償金外，也會努力不讓酒駕肇事者跑掉！

鄭傳吉16日早上8時許在安平區慶平路酒後駕車衝撞垃圾車，造成作業中的陳姓女隨車人員致死，鄭男酒測值達每公升0.95毫克。台南地檢署以有逃亡疑慮，向台南地方法院聲請羈押。鄭男在案發後仍否認自己是肇事駕駛，顯見欠缺坦然面對司法的心態。此外，他自承經濟狀況不佳，且後續將面臨重刑及高額民事賠償，畏罪逃亡以規避追訴的可能性極高，確有羈押之必要。與此同時，有網友挖出疑似鄭男刊登的售屋廣告，質疑他正試圖脫產以逃避賠償，引發社群熱議與憤慨。

林依婷隨即在Threads發文表示，針對罹難者的究責與補償，由於安平區垃圾清運為委外處理，陳姓女清潔員並非環保局正式受僱人員，導致環境部一筆120萬元的「因公殉職」補償金暫無法保證適用。

林依婷強調，自己已拜託立委林俊憲協助討論，爭取在執勤過程中應具公權力身分之擴大認定，以符合社會大眾期待。她也表示，已與委外清潔公司聯繫，將優先協助家屬申請保險理賠，並由公司協助未來的民事求償，努力不讓酒駕肇事者跑掉。

民進黨籍台南市議員林依婷。（資料照）

