    首頁 > 社會

    男童看抖音「免費送棒球手套」好心動 父親匯60元運費揭詐團手法

    2025/12/17 13:06 記者陸運鋒／新北報導
    新北市1名男童在抖音看見「免費贈送棒球手套」廣告心動不以，他父親匯款60元運費揭詐騙手法，替兒子上了一課。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市1名男童在抖音看見「免費贈送棒球手套」廣告心動不以，他父親匯款60元運費揭詐騙手法，替兒子上了一課。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市永和1名10歲男童，在抖音看見「免費贈送棒球手套」訊息心動不已，吳父察覺後並未直接阻止，而是陪兒子一同「驗證真偽」，吳父先匯出60元運費後顯示交易未完成，果然對方再誘導網銀轉帳，吳父確認這是詐騙手法，隨後向警方報案，也親身替兒子上了識詐教學一課。

    永和警分局調查，10歲男童於本月中旬在抖音平台看到「免費贈送棒球手套」廣告內容，因熱愛棒球而心動不已，吳父第一時間察覺該廣告疑似詐騙，並未直接阻止，而是決定陪同孩子一起驗證真偽，作為一次實際的識詐教學。

    警方指出，雙方透過LINE聯繫後，對方指示使用「7-11賣貨便」進行交易，並要求匯款60元作為運費，但畫面顯示交易未完成，對方再以「需完成實名認證簽屬」為由，誘導進一步操作網路銀行轉帳，企圖要求輸入認證數字代碼，吳父見狀立即中止後續操作，確認此為典型假網拍詐騙手法，並且向警方報案。

    吳父說，這筆60元是最值得的「學費」，讓孩子親身體會詐騙話術的運作方式，也深刻理解「免費贈送」、「只收運費」、「實名認證」等常見詐騙關鍵字；兒子也對父親說，若沒有這次經驗，未來可能誤信詐騙並遭受更大的金額損失。

    警方提醒，網路詐騙手法不斷翻新，尤其常鎖定青少年族群，常以低風險、小金額方式誘使民眾卸下心防，家長應多關心孩子的網路使用情形，透過陪伴與引導培養孩子的警覺心與判斷力。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    抖音平台「免費贈送棒球手套」訊息。（記者陸運鋒翻攝）

    抖音平台「免費贈送棒球手套」訊息。（記者陸運鋒翻攝）

