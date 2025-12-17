行政流程變索賄工具！南投技士「加速請款」換現金踢鐵板

台中高分院駁回上訴，維持廖3年10月原判。（資料照）

「一件3千、流程加速」，南投縣信義鄉公所一名廖姓技士，竟把行政程序當成交易籌碼，向廠商伸手要錢，從「加快請款」一路演變成開口分紅合計收20萬賄款，但最終仍踢到鐵板，全案歷經偵辦與審理，台中高分院二審今宣判，認定收賄事證明確，駁回上訴，維持3年10月原判。

檢廉調查，廖姓技士自2012年起進入信義鄉公所服務，先後擔任約聘人員、清潔隊隊員，後獲指派至建設課擔任技士，掌握工程案件行政流程，2022年起，陳姓廠商承攬多件公所小額採購工程，因工程款請領程序繁瑣、時程緊迫，主動與廖接觸，雙方私下約定以「每件3000元」作為加速辦理對價，並依承攬件數計算交付。

經查，陳分別於2023年、2024年初，兩度邀廖前往南投工寮泡茶，依當年承攬31件、33件工程計算，交付賄款9萬3000元及10萬元，合計19萬3000元，另2023年底，黃承攬道路改善工程驗收完成後，急於請領工程款，廖即先行協助加快審核流程，隔年兩人一同外出會勘時，廖在車內直言「最近工程款很多，可不可以分紅」索賄，黃為求後續案件能持續順利請款，交付1萬元作為對價。

台中地院審理時，廖男坦承犯行並繳回全部犯罪所得，法院認定其身為公務員，利用職權貪圖小利，行為已嚴重侵害公務廉潔，依3項貪污治罪條例合併判處有期徒刑3年10月、褫奪公權4年，案件上訴後，二審今宣判，認原審量刑並無不當，駁回上訴。

