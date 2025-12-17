為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南好讚！刑警、消防雙英雄 連兩年奪行政院模範公務人員

    2025/12/17 12:27 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（左）於16日市政會議頒發114年行政院模範公務人員獎座給消防局特搜大隊副大隊長蔡承諭（右）。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）於16日市政會議頒發114年行政院模範公務人員獎座給消防局特搜大隊副大隊長蔡承諭（右）。（台南市府提供）

    台南真的很可以！南市府警察局刑事警察大隊新化分局偵查佐林立峯，以及消防局特搜大隊副大隊長蔡承諭，雙雙榮獲「114年行政院模範公務人員」殊榮。更厲害的是，台南市已連續兩年推薦、連續兩年雙雙獲選，在全國激烈競爭中脫穎而出。

    市長黃偉哲感謝兩位公務英雄長年站在第一線，用專業與行動守護市民安全。他表示，這份榮耀不只是個人的肯定，更代表台南市府團隊整體戰力，讓市民看見「把事情做好」的公務價值。

    成績不是運氣，而是實力！刑警林立峯偵查佐，面對猖獗的詐騙犯罪，善用科技辦案、抽絲剝繭，成功查獲高額不法金流，突破關鍵瓶頸，讓詐騙集團無所遁形，實實在在守住市民的血汗錢，為維護社會治安樹立重要典範。

    消防副大隊長蔡承諭面對越來越複雜的新型態災害，打造「CCIO災害指揮管理體系」，不只提升救災效率，更守護第一線消防人員安全，有效強化整體救災效能，創新成果還推廣到全國，成為消防體系的新標竿。

    黃偉哲強調，希望透過模範公務人員的故事，激勵更多公務夥伴持續精進，讓市政服務更快、更好、更有溫度。台南，因為這些默默付出的英雄，而更值得驕傲。

    台南市長黃偉哲（左）於16日市政會議頒發114年行政院模範公務人員獎座給新化分局偵查佐林立峯（右）。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）於16日市政會議頒發114年行政院模範公務人員獎座給新化分局偵查佐林立峯（右）。（台南市府提供）

