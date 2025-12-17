為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    洲美快速道路3車連環撞 轎車車頭全毀

    2025/12/17 12:16 記者王冠仁／台北報導
    洲美快速道路3車連環撞。（記者王冠仁翻攝）

    洲美快速道路3車連環撞。（記者王冠仁翻攝）

    林姓男子今天早上駕駛小客車外出，行經台北市洲美快速道路往淡水方向時，他的右前車頭與前方另一輛馬姓司機駕駛的計程車車尾擦撞後，其車輛再與內側車道另一輛由周姓男子駕駛的小客車擦撞。由於當時車速頗快，林男的轎車車頭幾乎全毀；幸運的是3名駕駛都沒有受到嚴重傷勢，只有林男臉部擦挫傷、馬男額頭擦傷，警方將進一步釐清肇事責任。

    台北市消防局在今天早上7時35分許接獲報案，民眾聲稱洲美快速道路上發生車禍。救護人員趕到現場，將受傷的林男、馬男送往榮總醫院救治，幸虧他們都只有受到擦挫傷。

    警方調查，55歲林男今天早上駕駛小客車外出，行經洲美快速道路南往北方向、約第221號燈桿處時，他的右前車頭與行駛在前方、由馬姓司機駕駛的計程車左後車尾擦撞，隨後林男小客車再與同向內車道的周姓男子小客車擦撞。

    由於林男當時車速不慢，撞擊力道強大，林男的轎車車頭撞得面目全非，幾乎全毀。警方事後對3人酒測，其酒測值都是0。

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場處理後續。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播