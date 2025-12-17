為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏東獵殺黑熊判無罪 檢上訴：殘殺、戲謔非原住民文化

    2025/12/17 11:58 記者葉永騫／屏東報導
    被獵殺的台灣黑熊及多隻保育類野生動物。（資料照）

    針對屏東地方法院判處9名原住民獵殺4隻台灣黑熊及多隻保育類野生動物無罪，屏東地檢署認為，「非營利自用」不應成為濫殺野保動物之保護傘，犯罪行為具「戲謔性」與「殘忍性」而非文化實踐，悖離憲法保障原住民族文化權之核心意旨，應兼顧原住民族傳統狩獵文化與落實環境生態正義，因此提出上訴。

    檢察官上訴理由認為，原審判決依據修正後野生動物保育法，認為被告等人獵殺行為屬「非營利自用」而諭知無罪，但「非營利自用」，非獨立於「原住民族傳統文化」之外的免責金牌，大法官會議解釋意旨，法律所保障之狩獵權，須建立在「依循部落傳統文化傳承」之基礎上，若僅因原住民族身分，遂將與傳統文化毫無關聯之娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」之名並規避刑責，顯已違反憲法平等原則。

    殺甲熊案，柯姓被告「採草藥」途中偶遇甲熊而射殺；乙熊案為顏姓被告駕駛吉普車深入溪床，發現乙熊分隊包抄、射殺，此等行為均非基於特定祭儀時間、地點或目的之計畫性狩獵；丙熊則是麥姓被告使用鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）使丙熊受困，待其「趴在地面掙扎喘氣」時，再持槍射殺，其中鋼製吊索屬於無差別殺傷之工具，對保育類動物已形成長時間、極劇度之內心恐懼與身體痛楚；丁熊案，2名顏姓獵殺後，將其屍體夾於機車騎士與乘客中間，以「三貼」方式運送，沿途嬉鬧，待動物生命的輕蔑態度與手段，顯與原住民族傳統狩獵文化所強調「敬天、惜物、尊重生命」之核心精神南轅北轍，難為國民所接受，更不應邀得刑罰之寬典。

    被告對待保育類動物之行為，實與神聖、莊嚴的原住民族狩獵文化背道而馳，絕非原住民族傳統文化之表現。手段殘忍，違反狩獵倫理與人道精神並違背部落規範，在「部落尋根活動」期間，攜帶大量獵槍入山濫捕，此舉非自身部落規範所容，遑論代表整體傳統文化。

    原住民族傳統狩獵文化係建立在對自然的敬畏與自我約束之上。被告密集獵殺4隻台灣黑熊、5隻台灣水鹿及3隻台灣野山羊等保育類動物，均已逸脫「維持生存」或「傳統祭儀」之合理範圍，屬「機會主義式」的濫殺。為糾正原判決違失，並釐清「狩獵文化權」與「生態保育」之憲法界線，檢察官依法提起上訴，請求撤銷原判決，並依法論罪科刑，維護法律與環境生態正義。

    被獵殺的台灣黑熊。（資料照）

