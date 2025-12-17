為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    跨縣市命案尋獲白骨也逮1共犯 南投檢聲押禁見獲准

    2025/12/17 11:52 記者陳鳳麗／南投報導
    彰化、屏東警方在彰化芬園、南投一帶找尋屍體。（資料照）

    彰化、屏東警方在彰化芬園、南投一帶找尋屍體。（資料照）

    2年前殺人棄屍在彰投交接山區，蔡姓男子7日向屏東警方自首，警方遍尋不著屍體，14日終尋獲白骨，並逮陳姓共犯，南投檢方已相驗完畢，將採驗DNA確認身分，陳、蔡男已被收押禁見，兩人說詞不一，陳男否認涉案，檢警將進一步追查釐清真相。

    自首的22歲蔡姓男子，住在屏東枋寮，本身為台中霧峰人，7日在屏東自首，自稱跑去南投殺人後，把屍體丟在南投縣、彰化縣139線道路山區，由於139線跨越彰化縣與南投縣，南投與彰化警方、消防局都出動搜尋，但當天並未發現任何蛛絲馬跡。

    本月14日南投與屏東警方再度前往搜尋時，有員警在芬園境內的山區土堆中發現一支疑似胳臂的白骨，經開挖赫然是一具白骨。

    檢警在這幾天查出蔡男犯案疑似有共犯，昨日逮捕蔡男的陳姓朋友，陳男否認共同犯案，只說有陪同到現場，據透露，陳男針對媒體已曝光的部分說詞，說法避重就輕。

    南投檢察官和法醫昨已相驗完畢，因遺體已成白骨，檢方完成採驗將比對DNA以確認身分。

    南投地檢署昨日也向地院聲請羈押禁見蔡男和陳男獲准，檢警將進一步追查釐清陳男與蔡男說詞。

    白骨在139線芬園山區被找到，該地點是最初找尋過的地點。（資料照）

    白骨在139線芬園山區被找到，該地點是最初找尋過的地點。（資料照）

