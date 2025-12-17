為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    撞死女清潔員香酥鴨老闆哭窮 網友挖出疑賣房脫產廣告

    2025/12/17 12:26 即時新聞／綜合報導
    有網友發現，疑似鄭傳吉在賣房的廣告，質疑鄭傳吉在試圖脫產，網友看到後感到非常憤怒。（圖擷取自591租屋網）

    在台南賣鹽酥鴨的鄭傳吉涉嫌酒駕，昨天（16日）開賓士撞死陳姓垃圾車清潔員，台南地檢署聲請羈押，晚間台南地院裁定羈押。有網友發現疑似鄭傳吉在賣房的廣告，質疑鄭傳吉在試圖脫產，網友看到後感到非常憤怒。

    鄭傳吉16日早上8點多，在安平區慶平路酒後駕車衝撞垃圾車，造成作業中的陳姓女隨車人員致死，酒測每公升0.95毫克，事故後，鄭傳吉自稱沒開車，有找代駕，一度惹怒在場民眾，台南地檢署以有逃亡疑慮，向台南地方法院聲請羈押，鄭男在案發後，仍否認自己是肇事駕駛，顯示欠缺積極坦然面對司法的心態，加上他在法院自承經濟狀況不佳，之後可能面臨重刑及高額民事賠償，有畏罪逃亡以規避追訴與審判程序的可能性滿高的，有事實確認他有逃亡的疑慮，這也是羈押的原因。

    有網友發現，591租屋網上刊登一則「鄰近南科優質傳統透天」出售廣告，開價1180萬元，屋主名字與肇事鄭男一模一樣，而根據廣告上面的連絡資訊加屋主LINE，發現出現的就是台南賣鹽酥鴨的鄭傳吉。

    網友看到貼文後怒噴「出事先想辦法脫產，有夠垃圾」、「跟他買這間房子可能下地獄永世不得超生」、「靠，幫高調，垃圾東西」、「可以趕快受害者申請假扣押嗎？酒駕脫產者簡直是王八蛋」、「脫產的步驟」。

