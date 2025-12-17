為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    海巡今年查獲逾13噸毒品創新高 213萬毒咖啡包市值逾10億元

    2025/12/17 11:36 記者張軒哲／台中報導
    苗栗查緝隊及基隆關共同查獲俗稱喵喵之先驅原料，可供毒販製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上。（記者張軒哲攝）

    苗栗查緝隊及基隆關共同查獲俗稱喵喵之先驅原料，可供毒販製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上。（記者張軒哲攝）

    為防堵毒品，海巡署今年查獲毒品總數計13811公斤，相較去年查獲9441公斤，成長幅度達146％，緝毒成效為歷年之最，偵防分署今（17）日於海巡署中部分署舉辦「查獲貨櫃走私及製毒工廠案聯合記者會」，會中分別陳展由雲林、新竹、嘉義與苗栗查緝隊查獲自中國印尼與柬埔寨毒品製造工廠及關口運毒案查緝成果。

    海洋委員會主委管碧玲表示，現場陳展的4個案件，3案屬於破獲製毒工廠，查扣成品與半成品市值初估達4億元以上，可供200萬人次吸食，其中，由苗栗查緝隊及基隆關共同查獲俗稱喵喵之先驅原料，可供毒販製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上。

    海巡署表示，4月6日雲林查緝隊接獲情資，犯罪集團利用嘉義縣水上鄉偏僻鐵皮倉庫租賃，設立製毒工廠，查獲愷他命毒品1574.505公斤；6月24日新竹查緝隊循線得知，製毒集團承租苗栗頭屋鄉深山渡假小木屋，聘請賴姓製毒師傅利用深夜及小木屋旁雞寮掩蓋製毒氣味，製造第三級毒品「喵喵」，成形後再移至屋內晾乾及封裝出貨。於小木屋內搜出喵喵成品17.9公斤及先驅原料第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」305公斤。

    7月24日嘉義查緝隊接獲情資，犯嫌在台南市安定區以收購市面上所販售感冒藥方式，於民宅內萃取其中「麻黃鹼」成分作為原料，提煉製造第二級毒品安非他命。查獲成品154公克及先驅原料第四級毒品「假麻黃鹼」35.735公斤。

    9月24日苗栗查緝隊破解透過網路購物直播平台聯繫走私毒品交易模式，專案人員在網路購物直播平台觀察後，利用網購留言平台循線掌握並私訊策反交通手，同時掌握中國海快發貨等線索，於基隆關開櫃查驗，查扣毒品原料第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」1523.72公斤。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    海洋委員會主委管碧玲視察海巡署破案毒品。（記者廖耀東攝）

    海洋委員會主委管碧玲視察海巡署破案毒品。（記者廖耀東攝）

