北市公車撞死單車女騎士 死者是附近補習班清潔工

徐姓老婦被公車撞死。（記者王冠仁翻攝）

74歲徐姓老婦平時在台北車站附近的一家補習班擔任清潔工，昨晚她下班後騎乘腳踏車離去，經過附近一處路口要騎車穿越時，卻遭公車撞上並捲進車底，被救護人員送往醫院途中身亡。警方循線連繫上她的家屬，家人趕來醫院見到徐婦遺體，當場痛哭失聲。

警方調查，大南客運趙姓公車司機昨晚6時40分許，駕駛公車沿重慶南路北往南方向、到忠孝西路路口時，他在南側行人穿越道前禮讓行人，待行人通過後，他踩油門起步行駛，沒想到車頭就與前方竄出來的腳踏車撞上，腳踏車女騎士隨即被捲進車底。

請繼續往下閱讀...

救護人員事後趕到現場，火速將女騎士救出並送往台大醫院，但她在抵達醫院前就傷重身亡。

警方說，由於女騎士身上沒有任何證件，警方起先無法掌握其身分，但警方事後調閱監視器畫面，回溯女騎士出現的動線，一路往回看，這才發現她曾經從附近一家補習班離開。員警前往該家補習班查訪，這才發現她是在補習班擔任清潔工的74歲徐姓老婦。

警方說，趙酒測值為0，他聲稱起步前有查看，沒有看到女騎士，沒想到居然會撞上對方，但警方仍將他依過失致死罪嫌送辦。

