    狼父闖進浴室猥褻女兒還入屋性侵 判刑9年半

    2025/12/17 11:24 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    新北地院近日審結，認定狼父犯下強制性交、猥褻等4罪，判處有期徒刑9年6月。（記者吳昇儒攝）

    新北一名狼父前年2月間，趁著就讀國中的女兒洗澡時，闖進浴室內，強行猥褻對方，更陸續犯下強制性交等4案。最後一次犯案時，被妻子撞見他從浴室走出發生口角，報警滅親。新北地院近日審結，認定狼父犯下強制性交、猥褻等4罪，判處有期徒刑9年6月。

    檢警調查，被害少女於就讀國一期間，在浴室洗澡時父親突然闖入，強行撫摸其胸部及外陰部後離去；同一時期某日，父親又趁其在房內獨處時，伸出狼爪，強制性交得逞。

    隔年，該名狼父仍不願放過女兒，再次在其房內性侵女兒；隔沒多久，又趁女兒在浴室洗澡時，強行進入浴室內，撫摸女兒胸部及陰部，得手離開時，被妻子撞見，兩人發生嚴重口角，通報警方到場，詢問得知涉及強制性交、猥褻等問題後，轉請社工介入。

    經社工詢問方知，該名狼父已經多次對女兒下手，警方接獲通報後，依強制性交、猥褻等罪，將他移送法辦。檢察官偵訊後，依法提起公訴。

    法官認為，被告為被害人之父，本應保護、教養未成年女兒，竟為逞一己私慾，無視人倫分際及罔顧女兒身心自主健全發展權益，漠視女兒意願對其進行強制性交及強制猥褻行為，嚴重戕害其身體自主權及性自主決定權，且犯後未見其彌補、賠償女兒。考量被告始終坦承犯行，家庭經濟狀況勉持，分別依強制猥褻、性交等罪，判處1年至7年6月徒刑，應併執行有期徒刑9年6月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

