    首頁 > 社會

    老闆酒駕撞死23歲清潔員！「扒趴鴨」Google遭改名、1星灌爆

    2025/12/17 11:44 即時新聞／綜合報導
    該店甚至被改名「酒駕鴨」、「酒駕待撞推薦」、「殺人兇手」。（圖擷取自Google Map）

    台南市安平區昨（16）日發生1起嚴重車禍，1名23歲陳姓女清潔員作業時遭後方1輛賓士車高速追撞，陳女當場慘死。事後警方調查，賓士車48歲鄭姓駕駛酒測值高達0.95，身分也被起底，是當地知名鹽酥鴨店「扒趴鴨」的老闆。憤怒的網友得知後，立刻以1星評論灌爆Google評論區，該店甚至被改名「酒駕鴨」、「酒駕待撞推薦」、「殺人兇手」，目前該店臉書粉專也已關閉。

    鄭姓駕駛16日早上8點多，在安平區慶平路酒後駕車衝撞垃圾車，造成作業中的陳姓女隨車人員致死，酒測值每公升0.95毫克，事故後，鄭自稱沒開車，有找代駕，一度惹怒在場民眾，台南地檢署以有逃亡疑慮，向台南地方法院聲請羈押。而鄭姓駕駛也被起底，是「扒趴鴨」老闆，平時還會拍短影片在網路平台進行行銷。

    消息曝光後，「扒趴鴨」立刻被大量1星負評灌爆，網友紛紛留言「酒駕撞死人」、「店面可以收一收了」、「酒駕殺人的店能吃嗎」，該店評價短時間內就由原本的4顆星以上，降至1.5顆星，但疑似被Google判定為短時間湧入大量負評異常狀況，大量評論已被刪除。

    不過，目前仍有負面評論湧入，該店面Google上也被改名「台南安平酒駕推薦」、「酒駕鴨」、「台南安平酒駕待撞推薦」、「殺人兇手」。據查，目前「扒趴鴨」的總店臉書粉專也已關閉。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

