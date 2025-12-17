澎湖慣竊攜少年偷香油錢 累犯加重其刑仍可易科罰金

陳姓被告夥同少年侵入宮廟，竊取虎爺香油零錢。（記者劉禹慶攝）

近年來橫行白沙、西嶼陳姓慣竊，多次累犯不改，並與少年聯手犯案，竊取宮廟香油錢，因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑，澎湖地方法院簡易庭以陳姓被告與少年共同犯竊盜罪、累犯，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

判決書指出，陳姓被告與少年2人今年2月20日3時10分許，在澎湖縣西嶼鄉大池村某間宮廟，趁無人在場看管之際，先由陳以打火機燒破廟宇西側門上紗網，再伸手入內打開門鎖，2人先後進入宮廟內翻找財物，由少年在虎爺神像前之桌面上竊取數十元硬幣，得手後，將竊得金錢交予陳嫌，嗣由陳嫌騎乘機車搭載少年離去，竊得金錢業經陳姓被告花用殆盡。嗣經管理委員會顏姓主委察覺有異，並報警處理，由白沙警分局報告偵辦。

由於陳姓被告前因竊盜案件，經台灣高雄地方法院以2020年簡字第2953號判決判處有期徒刑6月確定，入監服刑至2022年2月27日徒刑執行完畢出監，並有多項竊盜前科，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上刑期之罪，屬累犯，因此加重其刑。

另外，陳姓被告與少年共同實施犯罪，依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項本文之規定，加重其刑至二分之一。又被告所竊取犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，請依刑法第38條之1第3項之規定，宣告追徵其價額。

