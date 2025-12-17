為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    日本旅客入境台灣掃TWAC QR Code遭詐？ 移民署：全面清查無異狀

    2025/12/17 10:28 記者王冠仁／台北報導
    移民署宣導填寫TWAC為免費服務。（記者王冠仁翻攝）

    近日有媒體報導，一名日本旅客搭機來台，在機場要入境，掃描現場設置QR Code填報入國登記表時，遭詐騙50美元一事。對此，移民署表示，移民署經常性確認全台各機場、港口所有TWAC（Taiwan Arrival Card，入國登記表）連結QR Code的正確性，昨也進行全面清查；基於安全考量，未來也將在機場、港口設立宣導旗幟。

    移民署指出，自今年10月1日起，台灣正式推行透過網路來填寫TWAC，此項服務完全免費，目前移民署設置在各機場、港口的宣導廣告並無錯誤資訊。旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」。

    移民署強調，為宣導TWAC的正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過新住民培力發展資訊網，發布多國語言版識詐資訊擴大宣導。此外，移民署也同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址。

    移民署呼籲，國境事務大隊目前在各機場、港口入境大廳，加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    圖
    圖
