為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    通緝犯慫恿友人蛇行、闖紅燈拒檢 害他吃官司還要吞罰單

    2025/12/17 10:51 記者謝武雄／桃園報導
    陳姓通緝犯為規避警方查緝，竟慫恿友人開車逃逸，結果雙雙吃上公共危險罪，真是害人害已。（記者謝武雄攝）

    陳姓通緝犯為規避警方查緝，竟慫恿友人開車逃逸，結果雙雙吃上公共危險罪，真是害人害已。（記者謝武雄攝）

    58歲陳姓男子於今年1月間搭乘劉姓友人座車，劉因違規被警察鳴笛示意停車受檢，陳因案通緝，為規避攔檢竟然出言催促劉加速行駛，不僅超速、逆向、蛇行、闖紅燈、任意跨越車道、未依規定使用方向燈、不依標誌（標線、號誌）行駛、拒絕接受稽查而逃逸等違規行為，最後仍被員警攔截，檢方將陳男以公共危險罪嫌起訴，陳僅為規避通緝到案，不僅讓劉姓友人吃上公共危險官司，還要吃鉅額罰單，當真是害人害己。

    檢察官認為，陳姓男子係涉犯刑法第185條第1項之妨害公眾往來安全等罪嫌，又陳姓男子與同案被告劉定男子（已另案起訴）就前揭犯罪事實，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。

    檢警調查，劉姓男子（所涉公共危險犯行另行起訴）於今年1月6日清晨2點40分左右，駕駛自用轎車，搭載陳姓男子及另外兩名友人，在桃園市桃園區介壽路與建國路口，為警發現車輛違規而鳴笛示意停車受檢，當時陳男坐在副駕駛座，陳因案通緝，為規避攔檢，竟持續出言催促劉加速行駛，以逃避員警追緝，沿途致生公眾往來之危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播