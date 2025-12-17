凌虐擄人勒贖逃逸移工32億越南盾 主嫌一審重判11年

台中市烏日警分局1月在宜蘭縣壯圍鄉將逮捕蕭男等人，並救出遭拘禁的阮男。（台中地檢署提供）

越南籍逃逸阮姓移工（29歲）加入詐騙集團，因曾交付人口帳戶提款卡給另一詐騙集團，卻因無法使用引發對方不滿，今年1月6日深夜被蕭姓男子（22歲）夥同另外4人騙出擄至宜蘭縣毆打拘禁，還致電阮男在越南的太太要求交付贖金32億越南盾（約台幣400萬元），阮太太交付了3億越南盾（約新台幣38.5萬元），3天後警方逮捕蕭嫌等5人並救出阮男；台中地院今天（17日）依擄人勒贖罪判蕭男11年徒刑，另4名共犯分判7年4月到8年4月不等刑期。

檢察官起訴指出，今年1月6日深夜11點多，逃逸的越南籍阮姓移工（29歲），因曾幫詐騙集團交付人頭帳戶提款卡給另一集團卻無法使用，對方不滿損失15萬元，假裝要再買人頭帳戶提款卡將他騙出，並約在烏日環河路交貨，蕭姓男子（22歲）夥同張姓（29歲）、謝姓（41歲）、黃姓（22歲）、阮姓移工（27歲）趁他上車時將他擄走。

蕭男等人先以布袋套住阮姓移工頭部，並以束帶綑綁雙手，搶走阮男身上2萬5千元現金，還有價值約20萬元的2兩重金項鍊，載至宜蘭市一處不明地點拘禁，7日凌晨4點多又換到蕭男在宜蘭縣壯圍鄉的住處，當晚10點多又換至謝姓同夥的住處，將阮男綁在椅子上、矇住眼睛持木棍毆打，造成阮男胸部、大腿、手臂多處挫傷。

阮男雖一再哀求，說他們綁錯人，但蕭男等人不理會，以臉書即時通訊撥打電話給阮男在越南的韓姓太太，要求交付32億越南盾（約台幣400萬元），否則將予以殺害、打斷雙腳、賣至柬埔寨，經討價還價降為8億越南盾（約台幣100萬元），最後匯出3億越南盾（約台幣38萬5000元）的贖金。

阮男太太並打電話聯絡阮男在台灣念大學的弟弟向警方報案，台中地檢署檢察官指揮烏日分局偵辦，1月9日在宜蘭壯圍鄉拘禁阮男的地點將蕭男等人逮捕，並救出遭拘禁的阮男。

蕭男等5人被捕後，經向法院聲請羈押獲准，檢察官偵辦後，將蕭男等5人依擄人勒贖提起公訴，台中地院審理後，今天依擄人勒贖判決蕭男11年徒刑，共犯張男7年6月、謝男7年4月、黃男7年4月、阮男8年4月，可上訴。

