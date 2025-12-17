為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    比鬼故事還扯！台中婦信了「中國穀物投資」 險噴百萬給幽靈會計師

    2025/12/17 10:05 記者許國楨／台中報導
    偽造的匯款單據。（警方提供）

    偽造的匯款單據。（警方提供）

    「中國穀物投資、高獲利保證，只差一步就能領回暴利。」這樣的話術，讓台中市中一名江姓婦人差點把多年積蓄親手送進詐騙集團口袋，所幸在銀行行員與警方及時攔阻下，近百萬元匯款在最後關頭被成功守住，保住血汗錢。

    據了解，江婦前天到銀行時神情焦急，臨櫃表示要一次解除保單，並匯出91萬6438元，行員依程序詢問匯款用途時，江婦竟回答：「要給會計師手續費，因為要投資中國穀物。」荒謬理由讓行員立即起疑，並請江婦出示對方給的資料。

    在行員要求下，江女拿出與對方的LINE對話紀錄，對方自稱是「專業會計師」，並提供一張看似正式的外匯匯款單，聲稱只要繳清費用即可完成投資贖回、獲利入帳，然而行員進一步查驗後發現，該匯款單格式破綻百出，疑似偽造文件，隨即通報警方協助。

    第一分局公益所線上巡邏網巡佐林宜立、警員許志獲報火速到場，經耐心詢問江女才坦言，是被對方以「投資中國穀物、穩賺高報酬」說詞吸引，深信不疑，才急著解保單籌錢，警方與行員輪番分析詐騙手法，指出「先付費、假單據、神秘投資」皆為典型詐騙特徵，江婦這才驚覺受騙，當場打消匯款念頭。

    第一分局提醒，凡是要求「先付費」、「買手續」、「私下匯款」的投資，尤其打著「高獲利」、「神秘商品」、「專家內線」等名號，十之八九都是詐騙，民眾若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線，別讓辛苦存下的積蓄落入詐騙集團口袋。

    在行員與員警勸說下，江婦當場打消匯款念頭。（警方提供）

    在行員與員警勸說下，江婦當場打消匯款念頭。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播