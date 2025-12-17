為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大手筆！彰縣警局4798萬購161輛警車 首見140萬機車

    2025/12/17 09:52 記者湯世名／彰化報導
    大型警用機車每輛市價高達140萬元。（記者湯世名攝）

    大型警用機車每輛市價高達140萬元。（記者湯世名攝）

    大手筆！彰化縣警局獲縣府編列4798萬元預算採購警用汽車、警用機車共161輛，今天（17日）舉行授車典禮，由縣長王惠美、縣議會議長謝典霖、縣警局長陳明君等人校閱。這次購置的警用汽、機車中，最受矚目的是2輛市價各高達140萬元的大型巡邏機車，未來將編制到特種警衛勤務使用。

    這次新購的警用車輛，包括巡邏汽車26輛、偵防車6輛、勤務車2輛、小型警備車1輛、大型警備車1輛、大型巡邏機車2輛、巡邏機車116輛、偵防機車5輛、電動公務機車2輛等，合計共採購161輛，由縣府編列4798萬元採購，創縣府歷年來編列購買警用車輛新高。

    警方嶄新車輛今天停滿縣警局廣場，警察局長陳明君、分局長與各科室主管陪同縣長王惠美、議長謝典霖及多名縣議員校閱。王惠美表示，這次警用車輛中，其中1輛是由祥嘉工業公司捐贈，期能發揮拋磚引玉的效果。縣警局執法績效也備受肯定，獲得今年國家警光獎、團體組偵查犯罪類優等，以及交通部考評「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果」獲交通執法組全國第2名。

    她說，除了已落成的北斗分局田尾分駐所，埔鹽分駐所、福興分駐所也已完工驗收，警察局綜合行政大樓及原斗派出所分別在工程發包與履約中，林厝派出所已著手規劃設計；今年起還接續編列4億7千萬元經費，規劃興建芳苑、溪湖、大村、洪堀、內安、竹塘、馬鳴及朝興派出所與分駐所等8間老舊辦公廳舍，合計總經費近10億元。

    祥嘉工業公司（左）捐贈1輛巡邏車給縣警局。（記者湯世名攝）

    祥嘉工業公司（左）捐贈1輛巡邏車給縣警局。（記者湯世名攝）

    嶄新巡邏車校閱後出發。（記者湯世名攝）

    嶄新巡邏車校閱後出發。（記者湯世名攝）

    彰化縣新購入警車校閱後出發。（記者湯世名攝）

    彰化縣新購入警車校閱後出發。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播