大手筆！彰縣警局4798萬購161輛警車 首見140萬機車

大型警用機車每輛市價高達140萬元。（記者湯世名攝）

大手筆！彰化縣警局獲縣府編列4798萬元預算採購警用汽車、警用機車共161輛，今天（17日）舉行授車典禮，由縣長王惠美、縣議會議長謝典霖、縣警局長陳明君等人校閱。這次購置的警用汽、機車中，最受矚目的是2輛市價各高達140萬元的大型巡邏機車，未來將編制到特種警衛勤務使用。

這次新購的警用車輛，包括巡邏汽車26輛、偵防車6輛、勤務車2輛、小型警備車1輛、大型警備車1輛、大型巡邏機車2輛、巡邏機車116輛、偵防機車5輛、電動公務機車2輛等，合計共採購161輛，由縣府編列4798萬元採購，創縣府歷年來編列購買警用車輛新高。

警方嶄新車輛今天停滿縣警局廣場，警察局長陳明君、分局長與各科室主管陪同縣長王惠美、議長謝典霖及多名縣議員校閱。王惠美表示，這次警用車輛中，其中1輛是由祥嘉工業公司捐贈，期能發揮拋磚引玉的效果。縣警局執法績效也備受肯定，獲得今年國家警光獎、團體組偵查犯罪類優等，以及交通部考評「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果」獲交通執法組全國第2名。

她說，除了已落成的北斗分局田尾分駐所，埔鹽分駐所、福興分駐所也已完工驗收，警察局綜合行政大樓及原斗派出所分別在工程發包與履約中，林厝派出所已著手規劃設計；今年起還接續編列4億7千萬元經費，規劃興建芳苑、溪湖、大村、洪堀、內安、竹塘、馬鳴及朝興派出所與分駐所等8間老舊辦公廳舍，合計總經費近10億元。

祥嘉工業公司（左）捐贈1輛巡邏車給縣警局。（記者湯世名攝）

嶄新巡邏車校閱後出發。（記者湯世名攝）

彰化縣新購入警車校閱後出發。（記者湯世名攝）

